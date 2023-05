Byron acepta que tenía exceso de confianza durante el Desafío a Muerte

Capítulo tras capítulo del Desafío The Box hemos evidenciado cómo los participantes suben el nivel de su rendimiento en cada uno de los boxes, por lo cual la competencia se complica y ninguno puede confiarse sobre lo que pueda pasar durante los ciclos. Es por ello que Byron , con tristeza, se despide de la Ciudad de las Cajas, pues a pesar de tener la delantera, no pudo controlar su juego.

Además de sus grandes habilidades al competir, este exdesafiante se caracteriza por su sinceridad y su forma tan directa de comentar lo que piensa, lo cual llevó a que algunos de sus rivales vieran en él un lado negativo, no obstante, quienes sí tuvieron la oportunidad de conocerlo dan una imagen totalmente diferente de él, por lo cual su despedida despertó varias emociones.

"En la prueba di lo mejor de mí, traté de hacer lo mejor posible; llegué con un poco de ventaja, pero lastimosamente las cosas no se dieron. Acá, la verdad que cuando uno dice que en el Box Negro las cosas no se saben es porque realmente es así. No me lo esperaba, pero así son las cosas y los planes de Dios siempre son perfectos", resalta el exparticipante de Beta .

Ante esto, luego de recibir algunas críticas por parte de sus rivales a lo largo de la competencia, Byron afirma que es: "una persona que nunca subestima a sus contrincantes y todos (para mí) son unos guerreros. De pronto sí venía con mucha confianza y las cosas no se me dieron".

Byron nos revela que hay dos momentos que no va a poder borrar de su cabeza luego de su paso por la Ciudad de las Cajas, en los que están su primera carrera, gracias a la cual pudo posicionarse en la casa Alpha , y la prueba inicial que hubo entre todos los equipos, ya que obtuvieron una victoria.

Sin duda alguna, este exparticipante nos asegura que su corazón nunca dejó de ser morado, pues a pesar de que estaba enfocado en Beta, donde también hizo buenas amistades, no dejó de extrañar a los que eran sus compañeros. Es por ello que espera tener la posibilidad de conocer mucho mejor a Cifuentes , Rapelo (con quien ya tiene planes ideados), Bogdan , Valeria y Sara .

Como un cierre con broche de oro, Byron nos revela que el violín fue una parte fundamental en su juventud, pues lo tocó de los 11 a los 16 años e hizo parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Meta.

A su vez, nos cuenta su interés en el mundo audiovisual, ya que siempre le ha intrigado saber qué es lo que ocurre detrás de cámaras, siendo la edición y la fotografía algunos de los temas que más llaman su atención.