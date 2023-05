Desafío The Box: Byron contó si todavía tiene novia después de ser amigo de Juli, Sara y Valeria

En medio de una transmisión en vivo para las redes de Caracol Televisión, Mackarthur y Byron hablaron sobre cómo fue su experiencia en La Ciudad de las Cajas, ubicada en Tobia, Cundinamarca. Los exparticipantes del Desafío The Box no solo se refirieron a los momentos más polémicos que protagonizaron, sino que también hablaron acerca de cómo ha sido el recibimiento por parte de la gente.



Las declaraciones de Byron

Durante su paso por Beta, Byron fue cuestionado sobre la posibilidad de coquetear con Sara , a lo que él contestó que se encontraba en una relación fuera del reality. Además, durante ese mismo encuentro se enteró que Juli tenia un gran interés en él, así como también en Rapelo y Mackarthur. Ante estas revelaciones, Byron confirmó que su relación todavía se conserva.

"Sí, sigo con novia (...) Pues la verdad hasta el momento no me ha dicho nada, no sé si es porque acabo de llegar, pero vamos a ver, más adelante les voy a contar", expresó tímidamente.

Asimismo, agregó que ella llegó a hacerle un reclamo porque estuvo esposado a Sara cuando tuvo que enfrentar el castigo en la casa azul: "compartimos, obviamente, durante 24 horas y ella se recostaba en mi pecho y todo y por ahí como que me hizo el comentario. Vamos a ver qué pasa".

Finalmente, aclaró que se siente muy tranquilo, pues en ningún momento llegó a serle infiel dentro del reality de los colombianos: "Seguramente si allá llegara a pasar algo, pues como de romance y cosa así, yo creo que es lo primero que van a mostrar, entonces estoy tranquilo por ese lado".

