Mackarthur contó si se decepcionó de Yan y Flaca por el desastre que hicieron en El Cubo

Uno de los momentos más polémicos del Desafío The Box 2023 fue el protagonizado por Yan y Falca en El Cubo , pues en medio de la celebración, causaron daños materiales avaluados por la producción en aproximadamente 50 millones de pesos, cifra que posteriormente Gamma y Beta tuvo que cubrir de su propio bolsillo. En medio de una entrevista para Caracoltv.com, Mackarthur se refirió a lo sucedido.

"Me sorprendió mucho y Flaca también siempre ha sido una de mis favoritas. De hecho, cuando la vía yo le decía 'hey, para adelante que usted es buena' y tiene una personalidad muy chévere, entonces eso me sorprendió. Yo sé que todos cometemos errores y pues todas estas cosas son para prender", puntualizó en medio de la transmisión.

Mira también: Desafío The Box: Mackarthur llamó a Sara 'La Reina de la Muerte', ¿ya no piensa que es lenta?

Adicionalmente, mencionó que el hecho de percibirse como un hombre competitivo, lo hizo pensar que las personas que llegaban a La Ciudad de las Cajas debían ser admiradas por su disciplina; sin embargo, cayó en cuenta que todos cometen errores y que esas acciones definitivamente puede afectar mucho el rendimiento que tiene sus compañeros dentro del grupo.

No te pierdas: Byron se tinturó el cabello antes de ingresar al Desafío The Box 2023 como parte de su estrategia

"Siempre vi el Desafío como algo muy alto, como con mucho honor para llegar allá, entonces no le veía sentido a ese acto que habían hecho de ir a dañar unas cosas que eran las que todos podíamos disfrutar", finalizó.

Publicidad

No te pierdas el live completo a continuuación:

Las reacciones a la falta de Yan y Flaca no se hicieron esperar en el Desafío The Box

Tan pronto Andrea Serna transmitió los videos de lo ocurrido, los Súper Humanos rechazaron categóricamente lo que habían visto. Algunos de los participantes que más destacaron por la forma en que recibieron la noticia fue Mai, que discutió con Gema, Mateus que se rehusó principalmente a dar dinero para saldar la deuda y Byron que le aseguró a su equipo que Gamma tenía más dinero para poder completar los 25 millones de pesos que les correspondía, pues Guajira estaba asegurando todo lo contrario.

Te puede interesar: Sara y Yan se sinceraron y confesaron si se ven en la final del Desafío The Box 2023



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.