Desafío The Box: Mackarthur llamó a Sara 'La Reina de la Muerte', ¿ya no piensa que es lenta?

En más de una oportunidad, Mackarthur dividió opiniones entre los seguidores del Desafío The Box 2023 por sus polémicas declaraciones; por ese motivo, el exparticipante le concedió una entrevista a Caracoltv.com, al igual que Byron , para defenderse de las críticas y reaccionar ante los momentos más llamativos que vivió durante su paso por La Ciudad de las Cajas.

En primer lugar, el Súper Humano se refirió a Sara, señalando que, aunque sí considera que es un poco lenta para la competencia, no tiene ningún tipo de rencor hacia ella. Esta aclaración la hizo luego de tener la posibilidad de ver su celular tan pronto abandonó el reality de los colombianos y ver que recibía muchos comentarios negativos por la relación que tuvo con ella.

"O sea, si estamos en una competencia donde se destacan las aptitudes físicas, pues el afán de uno es porque muchas veces en pruebas nos veíamos un poquito rezagados por el rendimiento de ella, pero ha demostrado que también hay un factor muy importante que es la mente y la confianza en uno mismo, como ese optimismo, y ella le ha metido duro", expresó en medio de la transmisión.

Quizás uno de los momentos que más llamaron la atención fue precisamente cuando destacó el desempeño de la joven en el Box Negro, calificándola como 'La Reina de la Muerte', título que en las más recientes ediciones del programa han ostentado desafiantes como Sonia en el 2021 y Emily en el 2022.

"Ha saco pruebas adelante, donde viene desde atrás. Para mí de hecho ella es 'La Reina de la Muerte' porque las veces que fue, venía desde atrás, como dicen, donde nadie daba un peso por ella y de repente llegaba y boom, la rompía", finalizó.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales: "Y tu saliste primero que ella 🤷🏻‍♂️", "Sara es lenta en la competencia y eso no se puede negar, que ha tenido suerte en las Muertes es otra cosa", "dijo que era un estorbo, eso fue lo que el televidente escuchó 😢", "creo que tú no te destacaste en nada 😮tenías siempre un mal comentario de los que, a tu juicio, no son buenos", entre otros mensajes.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.