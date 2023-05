Byron se tinturó el cabello antes de ingresar al Desafío The Box 2023 como parte de su estrategia

El más reciente eliminado del Desafío The Box 2023 , Byron , le concedió una entrevista en vivo a Caracoltv.com junto a Mackarthur para conversar un poco sobre los momentos más polémicos que protagonizó y las estrategias que llevó a cabo dentro de La Ciudad de las Cajas. Fue de este modo como salió a la luz la historia detrás de su cambio de look.

"La verdad, estaba como en el proceso de selección y ya cuando me dijeron que sí, que había sido escogido, pues obviamente la felicidad, me puse muy contento, entonces como que algo que siempre tuve muy claro desde el principio fue como que quería estar en el programa y hacer las cosas bien, o sea quería dar lo mejor posible, que Colombia me reconociera", puntualizó en medio del live.

Fue por eso que decidió hacerse un cambio en el cabello que le ayudara a ser recordado dentro del reality de los colombianos y le permitiera destacar entre los demás Súper Humanos. Byron aclaró que nunca se había sometido a un procedimiento como este, de manera que fue para él todo un aprendizaje pasar de un cabello color castaño oscuro a un rubio platinado.

"No, vean, yo no sabía que eso dolía tanto, es una vaina muy fea (...) Duré como 40 minutos y fue porque un amigo se estaba peluqueando entonces yo fui con él y se iba a hacer como unos mechones acá atrás y se iba a pintar ahí y yo dije 'yo también quiero' y aproveché porque ya lo tenía pensado para el programa, entonces mencioné 'yo también quiero, pero toda la cabeza'", expresó.

A pesar de los consejos que le hicieron sus amigos, Byron siguió con su estrategia; no obstante, en el programa no solo destacó por su aspecto físico, sino también por su sentido del humor, desempeño en cada una de las pruebas y, por supuesto, por la creatividad que tenía para poner en práctica las estrategias grupales en Alpha y Beta.

A través de redes sociales, Byron ha dividido opiniones, pues mientras despierta amor entre algunos, también provoca sinsabor en otros usuarios: "Entiendan que eso es un juego, la gente si se toma las cosas a pecho, papasito😍", "Byron no merecías irte tan pronto 😢😢", "las buenas acciones también llaman la atención del público, no todo tiene que ser físico", "ten más humildad por eso saliste, todo se regresa", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.

