Ella es Flaca, la paisa de 25 años que deslumbra en el Desafío The Box 2023 con su autenticidad

En La Ciudad de las Cajas, los participantes del Desafío The Box 2023 han dejado ver cómo son realmente ante momentos de presión y frustración, así como también cuando están en la cúspide del éxito. Una de las Súper Humanas que más goza de popularidad en la producción de Caracol Televisión es Flaca, integrante de Gamma.

Johanna Gómez Sepúlveda , como es su nombre de nacimiento, ingresó al reality de los colombianos representando a la región de Medellín, Antioquia; sin embargo, quedó seleccionada para representar al equipo Gamma, mismo grupo que conformó luego del Desafío de Capitanes. Su extrovertida personalidad y excelente desempeño en las pruebas la hicieron ganar reconocimiento en las plataformas digitales, hasta el punto de ser comparada por los usuarios de Internet con Laura Madrid, finalista del Desafío en 2021.

Mira también: Alpha le gritó a Juli en el Desafío The Box 2023 que la seguirán protegiendo: ¿Celos en Beta?

Algunos de los momentos más polémicos se remontan a un Box Rojo, cuando le aseguró a Andrea Serna que Gamma había hecho una alianza con Beta para derrotar a Alpha ; sin embargo, agregó que dicho trato no se respetó y cuando acompañó a Yan a El Cubo. Aunque inicialmente todo parecía ser un encuentro amistoso, la situación se salió de control, de manera que causaron varios daños avaluados por la producción en aproximadamente 50 millones de pesos.

No te pierdas: Juli opinó sobre el regreso de JP al Desafío The Box 2023: "no mostró tan buenas capacidades"

Así luce Flaca en redes sociales

Con más de 150 mil seguidores en su cuenta de Instagram y alrededor de 130 publicaciones, Flaca se ha convertido en una de las desafiantes más llamativas. Con frecuencia, comparte contenido asociado a su trabajo como modelo; sin embargo, también resalta su amor por el deporte, pues publica fotografías montando bicicleta, haciendo ejercicio en el gimnasio y teniendo una vida muy disciplinada. Te puede interesar: Mackarthur habla de la promesa con Dios a la que se dedicará luego del Desafío The Box

Publicidad

Por su parte, muchos usuarios aprovechan cada post para expresarle su apoyo: "Flaca, me hiciste reír mucho, no vuelvas a tomar más porfa", "Flaca, mi amor, usted puede dañar hasta el camerino, fiel a ti reina", "eres la ganadora del Desafío 2023 , pero tu comportamiento en El Cubo estuvo muy mal 👎", "lo más hermoso de Gamma y el Desafío. Ojo, sin ofender a las otras chicas. Es personal 🤣🤣", son algunos de los mensajes que se destacan.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?