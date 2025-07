Cómo luce el campo del Desafío desde arriba: el juez Sebastián Martino da detalles

La espera ha terminado este miércoles, 2 de julio, llega el Desafío XXI, el reality más esperado por los televidentes. Precisamente, Sebastián Martino, gerente de grandes formatos de Caracol Televisión, se refirió a cómo luce el campo en el que 32 participantes competirán.

Mira también: Andrea Serna invita a Búfalo, de Yo Me Llamo, al Desafío del Siglo XXI, ¿acepta?



Cómo se ve el campo del Desafío XXI

“Cuando yo veo esto, me lleno de emoción, porque logramos un gran estudio a cielo abierto, es el más grande de Latinoamérica. Nosotros no tocamos nada, el formato no tiene que ver con supervivencia, con otras cosas que hacíamos. Los concursantes tienen prohibido tocar algún animal o planta”, empezó diciendo en entrevista con Pilar Schmitt

Mientras él iba hablando acerca de este gran espacio, un dron fue revelando cómo es este lugar en Tobia, Cundinamarca. Allí se observan varias cajas, una de ellas es la de contacto, la azul es la del agua y la amarilla, la militar.

Publicidad

Por otra parte, de un lado está la zona de convivencia, de otro, aparece el techo de las casas con las piscinas, y luego, está el de la competencia. Tras esta explicación, Martino reveló que para desarrollar el Desafío día a día, hay cerca de 300 personas atentas a todo lo que se pueda presentar.

“Entre camarógrafos, asistentes, sonidistas, gente de juegos, el equipo de seguridad, médico, paramédico, una ambulancia, personal de arte, conductores, trabajadores locales, los de alimentación, de limpieza, esto es un mundo”, añadió.

Publicidad

Mira también:



Novedades del Desafío XXI

Es de recordar que, en La Red, Andrea Serna junto a Sebastián Martino, revelaron algunas novedades de lo que será el reality tan esperado por todos los televidentes. La presentadora afirmó que cada ciclo se tendrá un elegido entre los participantes. Este tendrá una tarea muy especial y si él cumple tendrá beneficios, pero si no, se complicará la competencia.

Asimismo, que ahora existirá una suite que se podrá visualizar en tiempo real. Martino expresa que hay un espacio llamado ‘el rincón de los castigos’ y todo esto se podrá ver a través de la plataforma de Ditu.

No te pierdas este gran estreno del Desafío XXI este 2 de julio a partir de las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.