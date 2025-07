Guajira destapó la razón por la que no se lleva bien con Darlyn después del Desafío 2024: "A metros"

Guajira vuelve a ser noticia debido a que se convirtió en la nueva presentadora de Caracol Televisión, más específicamente de ditu, que tendrá contenido exclusivo en su plataforma para que los usuarios estén conectados con lo que ocurre en Tobia, Cundinamarca, en el marco del Desafío del Siglo XXI. En diálogo con Lo Más Viral, la Súper Humana se sinceró sobre su derrota en 2023, su triunfo junto a Kevyn en el 2024 y su relación con Darlyn.

Acerca de la dupla de Sensei, admitió que la considera una gran atleta; sin embargo, hizo énfasis en que no tienen una relación estrecha como muchos han llegado a pensar. "¿Si hubiera ganado Darlyn la sensación hubiese sido similar a la del 2023?", le preguntó la periodista, a lo que la deportista admitió que no, pues estaba segura de que iba a ganarle a Aleja en 2023.

"No, Darlyn es atleta, es una pelada que la veo en redes sociales, entrenar, meterle duro. Sensei desde luego viene de ser campeón, uno de los referentes de OCR, era diferente. Y eso es en el nivel competitivo porque si me hablas en lo personal, yo con Darlyn a metros", explicó.

Asimismo, confirmó que esta relación distante se originó por una actitud que la subcampeona al parecer tuvo con el vencedor de esta edición y del cuál ella llegó a ser testigo: "Me parece una persona súper desleal, que lo mostraron en el programa, de hecho con Kevyn se comportó de una manera que yo digo wow", dijo.

Posteriormente, indicó que inclusive bajo esa tónica logró verse beneficiada, pues había acodado con Kevyn que se compartirían el premio independientemente del resultado.

"El premio los dos lo compartimos con ella (...) Ellos hablaron, no conozco el detalle porque no estuve en la conversación presente, mentiría en muchas cosas, pero después de eso Kevyn empezó a ver cosas en el programa y afuera, cosas que nos cuentan, de unos comportamientos desleales que wow, me parece increíble", comentó.

Finalmente, describió a Kevyn como un "hombre de palabra" y añadió que ella personalmente lo acompañó al banco a hacerle la consignación a su compañera.

