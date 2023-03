Flaca, participante del Desafío The Box, amante del modelaje y el deporte

Apodada con cariño por sus amigos y conocidos como Flaca, pero no por ser débil, pues esta hermosa modelo y futbolista se destaca por ser muy veloz y fuerte. L participante del Desafío The Box se caracteriza por ser una persona auténtica, extrovertida, sencilla y muy sincera, dice las cosas sin tapujos y con claridad. Es modelo y ella misma es su manager, siente que es un mundo muy complicado y si ella no defiende su trabajo, nadie lo hará. A causa de la pandemia inició un negocio de morcilla con su familia. Ahora, adicional a este producto, vende arepas, guacamole y dips.

Instagram: @joha.gomez97

Video: Flaca, microempresaria de 25 años, llegará al Desafío The Box

¿Cómo será la versión Desafío The Box 2023?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

Publicidad

En esta oportunidad, 32 participantes de distintas regiones del país saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro. Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

Publicidad

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

Desafío de sentencia y hambre, Desafío de sentencia y servicios, Desafío de sentencia y bienestar y Desafío de sentencia, premio y castigo, serán las pruebas en las que los desafiantes se enfrentarán para no perder las comodidades de sus casas, y además, ganar la posibilidad de sentenciar a alguien de cualquier equipo para el Desafío a muerte en el que la historia de los competidores terminará.