Gema revela qué fue lo que pasó con Byron en el Desafío The Box

El paso por el Desafío The Box siempre tiene un impacto con respecto a la convivencia de todos los participantes, pues es un factor que constantemente afecta durante toda la competencia y que es necesario manejarla para asegurar la permanencia en la Ciudad de las Cajas, por lo que Gema es una muestra de ello.

La exparticipante está segura de que desde su llegada, ella no fue bien percibida por el equipo Alpha , lo que hizo que esto la condenara a estar sentenciada durante tres ciclos, mientras portaba los colores de Beta . Esto, para ella, fue un ataque directo, pues no entendía por qué no se veían afectadas otras desafiantes.

Te puede interesar: Gema del Desafío The Box: nos pusimos en los zapatos de la exparticipante

A sí mismo, también sintió que la escuadra morada se burlaba de su espiritualidad, ya que considera que imitaron algunos de sus comportamientos solo para reírse de su forma de ser; algo que en su momento ella les expresó en medio de una de sus charlas con Andrea Serna .

Por otra parte, Gema también dejó muy en claro que sentía molestia por la protección que Alpha le estaba dando a Sara , quien para ella tenía varios privilegios solo porque le llamaba la atención a algunos de sus rivales.

Conoce más: Gema, eliminada del Desafío The Box 2023, revela a cuál de los hombres le gustaría conocer mejor

Publicidad

No obstante, esto se mantuvo aún cuando hubo reestructuración de equipos, pues a pesar de estar en Gamma , ella seguía viendo ciertas actitudes incómodas por parte de Byron , quien conformaba Beta. Tanto así que sus compañeros de equipo expresaron que pensaban lo mismo, por lo cual estaban muy pendientes de su forma de comportarse y siempre hacían comentarios al respecto.

Es por ello que Gema, una vez fuera de la Ciudad de las Cajas, nos cuenta qué era aquello que realmente sucedía con este exparticipante, quien generó varias polémicas en su paso y por qué el equipo naranja estaba constantemente haciendo críticas de la manera cómo los trataba como rivales.

Lee también: Carlos Vargas visitó Playa Baja en el Desafío The Box 2023, ¿cómo le fue?

En medio de sus confesiones, la exparticipante cuenta que algunas personas en la Ciudad de las Cajas se comportaban de una manera ante las cámaras y de otra muy diferente en la ausencia de estas, por lo cual ella estaba muy pendiente de estos cambios, pues su enfoque estaba en el amor y no quería que esto se viera afectado.

Publicidad

Gema detalla que percibía a Byron como un desafiante fuerte, aunque acepta que nunca tuvo la posibilidad de conocerlo a fondo ya que no conformaron un equipo juntos. Sin embargo, durante las pruebas sí podía identificar reacciones agrandadas y arrogantes de su parte. A su vez, comenta que consideraba que Alpha salía a los boxes como con rabia, sin importarles lo que les pasara a los otros.

Finalmente, revela cuál fue ese momento exacto en el que se convenció de que había algo que no le gustaba de este exparticipante y en el que dejó ver una fuerte energía egocentrista.