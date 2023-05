Así reaccionaron en el Desafío The Box cuando Sara le dijo a Bogdan que solo lo quería como amigo

Dos de los participantes del Desafío The Box 2023 que más han dado de qué hablar desde que inició la competencia son Sara Velásquez y Camilo Bogdan , pues han tenido gestos que han dado a entender que se están coqueteando. Recientemente, la Súper Humana de Beta protagonizó un divertido, pero incómodo momento, al revelarle a su compañero que solo desea tener una amistad con él.

En el capítulo 40 de la producción de Caracol Televisión se pudo ver el momento exacto en el que sus colegas la retaron a gritarle a Bogdan desde una casa a otra lo que en realidad sentía por él, haciendo pública la situación en toda La Ciudad de las Cajas, pero también ante millones de televidentes que seguían la transmisión del reality, lo que dejó sorprendido a más de uno.

"Bogdán, eres una persona muy linda, pero me gustaría seguir como un amiga. Gracias", exclamó la joven mientras el tik toker respondía con amabilidad, pero en realidad se mostraba algo disgustado con la situación.

Mira también: ¡Así ha sido el impresionante cambio de Guajira, participante del Desafío The Box 2023!



Las reacciones de la penitencia no se hicieron esperar

Mientras que en el equipo azul aseguraban que fue el mejor reto que le pudieron poner a la desafiante, en Alpha agradecían que por fin la relación de ambos se aclarara, pues estaban un poco confundidos con la cercanía que a veces tenía la pareja y la repentina lejanía que luego experimentaba.

No te pierdas: Gabriela Tafur subasta una experiencia única en el Desafío The Box 2023, ¿quién se la ganará?

"Ay, Sarita es muy bonita, muy hermosita, pero hasta ahí muchachos (...) A ella le falta eso, ser clara", expresó Bogdan, a lo que sus compañeros respondieron: "ya te fue clara. Por lo menos se concreta algo. Sí, no, punto. Esa platica se perdió", señalaron de manera jocosa.

Publicidad

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que ella se refiere al tema. Luego de haber gastado cuatro millones de pesos en la Subasta de Gabriela Tafur para invitar a Bogdan a tener una noche mágica, la concursante le sinceró a Juli que se sintió algo incómoda durante la velada y que no experimentó la conexión que tanto estaba deseando tener, lo que la dejó un poco desilusionada.

Te puede interesar: Participantes del Desafío The Box 2023 reaccionan a lo sucedido en la prueba de Sentencia y Hambre

"Me arrepentí porque yo no soy así y me sentí muy incómoda. Uno tiene un prototipo de hombre y él tiene muchas cosas que me gustan, es creativo, es chistoso, me reí con él. Me gustó mucho que es directo, trabaja en redes, pero él no me gusta”, dijo en aquella oportunidad.

Posteriormente, le aseguró a Ricky en la siguiente Subasta que no podía gastar más dinero para ir a este hermoso espacio de Tobia, Cundinamarca, pues había invertido mucho capital antes y necesitaba recuperarse económicamente. Ante el comentario, varios integrantes de Beta la molestaron preguntándole si se arrepentía de la compañía que había llevado.

Publicidad