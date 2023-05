¡Así ha sido el impresionante cambio de Guajira, participante del Desafío The Box 2023!

Guajira es una de las participantes más comentadas del Desafío The Box 2023, actualmente hace parte del equipo Gamma y para sus compañeros es una de las desafiantes más fuertes de esta edición , de hecho, así se lo han dicho en varias ocasiones.

Sin embargo, la joven abogada, también ha causado polémica, pues varios de sus ácidos comentarios han molestado a sus contrincantes y, en ocasiones, ha tenido que aclarar sus palabras, para evitar enfrentamientos dentro de la competencia.

La desafiante se ha convertido en blanco de comentarios y de muchos halagos debido a una comparación que hizo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó una instantánea en la que mostró cómo se veía hace un tiempo.

Los comentarios no tardaron en aparecer y hay muchos que no pueden creer el cambio pues lo tildan de “impresionante”, de la misma forma, varios le han preguntado a la deportista si todo lo consiguió con ejercicio o si se realizó alguna intervención.

Si bien ella no ha respondido por el momento, lo cierto es que los halagos no se han detenido y el cambio que logró ha hecho que la aplaudan por su disciplina y su perseverancia, pues logró llegar al Desafío The box 2023.

Guajira está orgullosa de sí misma y así lo ha demostrado en varias de sus publicaciones, allí afirma que sí se puede, que todo se puede lograr con ejercicio, comiendo bien y llevando una vida saludable, así como ella.

Vale la pena mencionar que la deportista, originaria de la Guajira, de allí su apodo, inicialmente entró a la producción en el segundo grupo de desafiantes, lo que quiere decir que hacía parte del equipo Beta, en donde también estaba Gema, Sara, Ricky Alfredo, Valeria, Kaboom y Mackarthur.

No obstante, en la primera ocasión en la que le pusieron el chaleco de Sentencia los nervios la invadieron y en el momento de precisión de la prueba en el Box Negro no tuvo mucha suerte y quedó eliminada de la competencia.

Su regreso se debe a la lesión de Margoth, quien tuvo que retirarse de la competencia, y desde entonces ha demostrado todo su potencial, siendo comentado incluso por Andrea Serna, quien ha asegurado que Guajira volvió recargada.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

