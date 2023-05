En Gamma discuten fuertemente y en Beta califican a Guajira de “conveniente”

Minutos después de la victoria de Alpha en el Box Rojo, este equipo se reúne y Valeria les comenta a sus compañeros que Guajira se le acercó para decirle que quería verlos ganar y llevarse el Kit de Bienestar, sin embargo, por otro lado, Kate se queja del dolor en su rodilla y aumenta la preocupación por una posible lesión.

En Gamma hay dos competidores que discuten, pues Gama dice que las instrucciones de Kaboom no eran las más acertadas y esto los afectó demasiado. Cuando Andrea Serna le pregunta a la artesana por lo sucedido ella responde:

“Nos confundimos y en un momento salí con toda y me recibió todo el tronco y me pegué muy fuerte. Mi compañera cree que se partió el diete y teníamos miedo. Trataba escucharlo y no se daba, pero me alegro por Alpha, pues estar en Playa Baja es muy duro”.

La anfitriona no deja pasar la oportunidad de preguntarle a Guajira por su acto con Alpha, y ella se defiende aclarándole a Beta que no hay una alianza entre la escuadra morada y naranja.

“Mi corazón en ese momento me dijo que puedo ayudarlos, sentí que ellos necesitaban el kit. No es una alianza, en ningún momento hablamos y a mí en lo personal me nació hacerlo, fue solidaridad”.

Las palabras de la abogada causan incomodidad en Beta, quienes al llegar a la casa comentan que ella es conveniente e hipócrita y quería salvarse de que le enviaran el chaleco de sentencia.

