Guajira regresa al Desafío The Box 2023 para sustituir a Saskya, pero la noticia no alegra a Black

Luego de enterarse que Saskya debe abandonar el Desafío The Box 2023 por la lesión que pesentó en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo y conocer los cuatro hombres que deberán medir sus habilidades físicas en la Muerte, los integrantes de Alpha especulan un poco sobre el futuro inmediato de la producción de Caracol Televisión.

Bogdan, Rapelo, Sensei, Mackarthur, Cifuentes y Daniela señalan que la persona que puede regresar en reemplazo de Saskya en Gamma es Caro; sin embargo, recuerdan que ella también tuvo que salir de La Ciudad de las Cajas por una lesión. De esta forma, dicen que la mujer que podría regresar en ese caso es Guajira, que sí fue eliminada en un Box Negro.

Mira también: Felino del Desafío The Box 2023: nos pusimos ‘En los zapatos’ del exparticipante durante un día



La segunda llamada de Andrea Serna

En esta oportunidad la presentadora manifiesta que tuvo que remitirse a las reglas del Desafío The Box para revelar el nombre de la mujer que reanudará su historia en el reality de los colombianos. Como algunos lo predijeron, se trata de Guajira, quien entra efusivamente a la casa naranja, de manera que todos sus compañeros, excepto Black, la reciben con aplausos y muchas felicidades por tener la posibilidad de seguir luchando por su sueño. No te pierdas: Valkyria, ganadora del Desafío The Box 2022, habló sobre la nueva temporada del emocionante reality

Posteriormente, Ricky, Escudero, Kate, Maryam, Byron y Sara conversan sobre lo maravillosa que fue esta noticia para sus contrincantes, pues consideran que la Súper Humana ha destacado desde el inicio de la producción por se una líder y también por dar lo mejor de sí misma en cada una de las pruebas en las que tiene la posibilidad de medir sus habilidades físicas en los Boxes.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

Te puede interesar: En redes recuerdan vergonzoso momento de Gamma en el Desafío The Box 2022

Publicidad