Las fotos más sensuales de Guajira, la abogada deportista del Desafío The Box 2023

Si hay una participante que ha dividido opiniones a través de redes sociales ha sido Guajira, la desafiante estuvo en Beta durante la primera parte de la producción, sin embargo, después de que le pusieran su primer chaleco de sentencia se mostró muy nerviosa.

Esto hizo que se convirtiera en la eliminada de ese ciclo, lo que motivó muchos comentarios, pues varios asumían que sería una de las finalistas de la producción e incluso ella reveló que se sentía muy afectada, pues pensaba que tenía mucho más para dar.

Lee también: Guajira le expresa a Gema que cree que le molesta a Beta y que la quieren sacar del Desafío The Box

Desde su regreso a la casa Gamma ha recibido varios comentarios por parte de Andrea Serna, quien asegura que la joven regresó de la muerte recargada y que en cada una de las pruebas da sorpresas con su rendimiento.

A través de sus redes sociales, la deportista tiene un poco más de 200 mil seguidores atentos a cada detalle de su vida. Allí también recibe cientos de comentarios de su rol dentro de la producción y la manera en la que ha interactuado en la convivencia.

En la descripción de su perfil, la mujer hace énfasis en que tiene un título profesional en derecho y es gracias a su abuela que decidió estudiar esto. Sin embargo, tras su primera salida del Desafío The Box, reveló que no tiene intenciones de seguir en este campo.

Publicidad

Adicionalmente, Kelly Rios tiene otra pasión, se trata del baile y de hecho, sube bastante contenido al respecto, allí deja ver su talento y sin duda sorprende a más de uno, pues los comentarios pidiéndole tutoriales no tardan en aparecer.

Por otro lado, la deportista también ha mostrado su lado más sensual con sus instantáneas y con varias de sus fotos ha subido la temperatura entre sus miles de seguidores. Y es que gracias a su disciplina y gusto por el ejercicio su figura es admirada por muchos.

Publicidad

Allí, ella también comparte varias de sus exigentes rutinas físicas, lo que ha hecho que también le lluevan halagos por su fuerza y destreza, cualidades que ha podido mostrar en su desempeño dentro del Desafío The Box 2023.

Por ahora, la desafiante sigue dividiendo opiniones en redes sociales y así como hay quienes aman su desempeño y su rol dentro del programa, también hay otros que aseguran que no debió regresar y critican su actitud en la competencia.

Después de su primera salida, la deportista invitó a los televidentes a que no se lo tomen todo personal, pues hay muchas cosas que no se emiten en el programa y puede parecer que la convivencia o la actitud de algunos de los desafiantes es distinta.

Conoce más: Guajira regresó al Desafío The Box 2023 y así reaccionaron en redes

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

Publicidad

¿Cómo se seleccionan a los participantes del Desafío The Box?