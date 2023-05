Carlos Vargas visitó Playa Baja en el Desafío The Box 2023, ¿cómo le fue?

Una de las sorpresas más grandes de esta edición del Desafío The Box 2023 es el regreso de la temida Playa Baja, un espacio en el que los desafiantes no encontrarán nada y tendrán que luchar por sobrevivir, algo que Carlos Vargas vivió en primera persona.

El presentador de La Red fue invitado por Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo a pasar unos días en un destino cinco estrellas, un viaje al que no se podía negar, sin embargo, al llegar allí se dio cuenta de que era más bien “menos cinco estrellas”.

“¿Cómo vuelve este calvario al Desafío? es lo que me tiene a mi aterrado”, afirmó muy sorprendido por el territorio. De la misma forma, agregó que entre la comodidad y la falta de comida, hay una con la que puede vivir y otra que se le complica mucho.

Y es que aseguró que puede ser muy fuerte mentalmente y no pensar en la comida, pero el hecho de dormir en el suelo le complica mucho las cosas, además hacerle frente al frío y a la lluvia tampoco le parece muy placentero.

Vargas reveló quién sería esa persona con la que no tendría ningún problema para quedarse en Playa Baja. Y es que no tiene reparo en compartir el lugar con Sebastián Martino, el reconocido juez de la producción y “acorralarlo allí”.

Al cuestionar quién podría ser la persona con la que definitivamente no quisiera pasar su estadía en el temido lugar, confesó que todo el mundo podría ayudarle con algo, por ejemplo, Andrea Serna sería la persona a la que le pediría que le arregle las uñas, por eso considera que no hay nadie con quien no podría estar allí.

Aprovechó también para recordar su experiencia grabando el Desafío en TikTok , comentó que fueron varios días en los que vivieron todo lo que sucede dentro de un Desafío The Box. Pasar hambre, frío, ganar y perder pruebas, estar incómodo todo el tiempo, entre otras cosas.

Si tuviera que hacer parte de un Desafío real, lo que más problemas le causaría sería hacer las pruebas, frustrarse por no lograrlo o que por un error de él, alguien de su equipo termine saliendo de la competencia, “me moriría de la ira o del susto”, dijo entre risas.

Sobre cuál ha sido su mayor desafío en la vida, aclaró que enfrentar a la sociedad con su sexualidad ha sido un tema enorme, “yo afronto la sociedad como debe ser, como venga, a mí no me importa si la gente es grosera, uno no le puede caer bien a todo el mundo”: explicó.

Finalmente, el presentador hizo una invitación a no perderse más detalles de su estadía en Playa Baja, tanto en La Red, como en Caracoltv.com.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.