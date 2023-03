¡Playa baja regresa al Desafío The Box 2023! Jhoncito Preguntón nos trae en primicia una noticia que hará aún más interesante esta edición del Desafío The Box 2023, pues los equipos que pierdan y no puedan pagar el arriendo de las casas tendrán que vivir a la intemperie en Playa baja.