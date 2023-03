Jenny Osorio lleva 21 años con prótesis mamarias y no desea explantarse La actriz, recordada por su papel en la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’ relata ante La Red que decidió operarse su busto a los 19 años por moda, pero afortunadamente no ha sufrido complicaciones y no tiene en mente realizarse una explantación, a menos de que en algún punto su salud se vea comprometida.