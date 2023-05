Gema del Desafío The Box: nos pusimos en los zapatos de la exparticipante

El paso de Gema por el Desafío The Box dejó una gran huella, tanto para los participantes como para los colombianos, en quienes generó amores y odios, pero que les plantó una lección y forma de ver la vida desde la gratitud y el amor, sin dejar de ser humanos llenos de emociones que son necesarias de expresar.

Esto nos lleva hasta Moniquirá, Boyacá, con la intención de conocer más sobre esta mujer, quien tiene una gran historia detrás, motivo por el cual nos pusimos En los zapatos de esta exdesafiante, a quien acompañamos durante un día de su vida cotidiana luego de haber estado en la Ciudad de las Cajas.

Entre 4:00 a.m. y 4:30 a.m., Gema inicia su día reconociéndose y activando su cuerpo, dándole gracias a Dios y al universo por la vida y por todo lo que la rodea, para luego empezar a meditar y a hacer yoga, siendo esto algo fundamental en su rutina, pues es la manera de enfocarse y tener claridad al momento de tomar decisiones. Muy fiel a su espiritualidad y a seguir creciendo como persona, esta mujer sabe que esta es una exploración constante y que es algo que no dejará de hacer, pues su paz es su prioridad.

Tras esto, siente la necesidad de llenarse de amor, por lo cual se encuentra con sus dos perros y da un paseo con ellos por los alrededores de su casa, pues tan solo a unos metros de distancia tiene un gran potrero en el cual la impacta un rayo de sol que la ayuda a recargarse. Los podcast, el agua expuesta al 'Señor sol' y una breve lectura hacen parte del resto de actividades antes de entrenar.

Como parte de esa reconexión que quiere tener con su ser, Gema se encuentra cumpliendo un ayuno, pues con este asegura que tiene una mayor percepción de su cuerpo y su alma, lo cual la hace enfocarse en buscar un cambio desde adentro. Antes de partir, la exparticipante se encuentra con su madre en el primer piso de su casa (la cual tiene tres), pero no solamente la saluda a ella, sino que también a los niños que están bajo su cuidado, quienes también le tienen un gran cariño.

Aunque no ha sido fácil retomar el ejercicio, la exintegrante de Gamma sabe que rendirse no es una opción, por lo cual llega al gimnasio para encontrarse con su primo, quien también es su entrenador, y retomar esa figura y fortaleza que tenía antes de pasar duras condiciones en la Ciudad de las Cajas, pues la falta de sueño, el hambre, el cansancio y los golpes tuvieron sus efectos.

Cabe destacar que aún se mantiene en el proceso de sanar, tanto sus emociones como el dolor causado por haberse cortado el cabello, algo a lo que poco a poco se ha ido adaptando y a lo que le ha encontrado ciertas ventajas, como expresar su sensualidad o tener más comodidad luego de sus rutinas.

Al querer mostrarnos aún más de ella, Gema nos lleva a un lugar bastante especial para ella y del cual no quiere revelar su ubicación, en donde se vuelve una con el agua con el objetivo de agradecerle a la naturaleza y soltar esas cargas que la inquietan, entregándose casi que al desnudo a la vida y dejando que todo fluya.

Al regresar a casa y luego de probar ese anhelado plato de comida de su madre, que tantos días extrañó, la exdesafiante se dedica a hacer algunas de sus velas, las cuales más allá de ser un objeto son como una especie de viaje astral, que más allá de calmar y ayudar en la meditación, también son una forma de llevar a cabo cada una de las intenciones que se tienen, por lo cual se dedica a que estas se conviertan en una forma de que otros conecten con su espiritualidad.

En medio de una lectura tranquila, la cual suele realizar en las tardes con la intención de encontrar respuestas, comenta que su paso por el programa fue algo que la transformó: “agradezco mucho el haber ido al Desafío The Box 2023 porque definitivamente me dejó muchos aprendizajes. Creó en mí una sabiduría muy maravillosa, me permitió darme cuenta de que definitivamente uno tiene que ser en todo momento, permitirse ser con sus luces y sus sombras”.

A su vez, tras la lectura de un fragmento que la identifica en este punto de su vida, la exparticipante afirma que: “el Desafío The Box cambió en todos los aspectos mi vida, me hizo una mujer que aprendió a valorar el alimento, la cama, el techo, las personas, entre otros. Me fortaleció mi autoestima, me permitió ser una mujer más empoderada y arriesgada, a vivir todo lo que tanto quiero en este plano terrenal”.

Luego de esta otra forma de meditación y de haber compartido con su madre, quien no puede ocultar el orgullo que le da la fortaleza física y mental de su hija, Gema finaliza su día a las 9:00 p.m. no sin antes volver a agradecer a esa fuerza superior que rige su vida, dándole la bienvenida a esa 'Señora Luna' que tanto la acompañó durante el programa y a la cual le pide tener una buena noche, pues considera el descanso algo fundamental para volver a iniciar un nuevo día.