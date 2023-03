Gema invita a Escudero al Cubo y viven una noche de confesiones y risas

En el Club House se escoge a la persona que podrá ir al Cubo y conocerlo antes que los demas, la feliz ganadora es Gema, quien celebra y escoge a Escudero para que así ambos puedan recargar energías antes de tener que ir al Desafío a Muerte.

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

