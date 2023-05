Mai vivió un suceso paranormal en la casa Gamma del Desafío The Box 2023, ¿qué sucedió?

En La Ciudad de Las Cajas suceden todo tipo de eventos que suelen resultar emocionantes, graciosos o curiosos para los competidores, y en esta ocasión Mai , de Gamma, fue testigo de un suceso paranormal que la inquietó y generó un poco de temor, por lo que quiso socializarlo con sus coequiperos.

Todo sucedió cuando finalizó el intenso Desafío a Muerte donde Sensei, Rapelo, Yan y Mateus se enfrentaron en el Box Negro y lamentablemente el joven de Gamma de 22 años no pudo tener un buen desempeño por cuenta de una lesión. Sin lugar a dudas, su despedida fue una de las más emotivas en lo que va del reality de Caracol Televisión.

Después de que todos los equipos llegaron a sus casas y comentaron lo visto en la arena, en el hogar de la escuadra naranja ya estaban listos para dormir cuando Mai decidió comentar qué pasó en el baño.

“Yo me estaba duchando y la tapa del inodoro se movió. Me quedé un momento mirando y claro que se mueve, pero no sola”, explicó intentando hacer una demostración lo que vio.

Ante esto, Kaboom la escuchó atentamente e intentó encontrarle una explicación lógica al hecho: “De pronto estaba mal ubicada sin equiibrio y se movió”.

Mai no le creyó, pero claramente esto la asustó, pues están en las montañas de Tobia, Cundinamarca alejados de todo; adicionalmente, cada vez son menos personas en las casas, especialmente en Gamma.

¿Qué crees que pudo haber visto Mai?

