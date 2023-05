El Desafío a Muerte de hombres pone a prueba su fuerza, agilidad y concentración

Llega el momento de ser testigos de una nueva prueba en el Box Negro, pues cuatro grandes competidores se enfrentan en esta temida pista del Desafío a Muerte: Rapelo , Sensei , Mateus y Yan están listos para vivir la penúltima eliminación antes de que inicie la fase de dos equipos en La Ciudad de Las Cajas.

En la prueba los desafiantes deben descender de la plataforma de inicio, demostrar su equilibrio y luego desenredar una cuerda con una llave de tuercas que les permitirá liberar cuatro pesados cubos. Posteriormente, deben vaciar un cajón de piedras para sacar un baúl con bolsas de arena y luego llevar con una grúa cada cubo y formar una torre antes que sus contrincantes. ¿Quién ganará?

Es importante tener en cuenta que Mateus está lesionado y se le dificulta realizar ciertos movimientos, sin embargo, cuando el juez da inicio a la competencia, él entrega lo mejor de sí e incluso al descender de la primera plataforma salta con ayuda de la cadena; pero esto lo desestabiliza levemente.

Yan toma la delantera, pero pronto lo alcanza Sensei y Rapelo, pues evidentemente Mateus no puede competir como desearía. Aunque los dos integrantes de Alpha y el de Beta van muy parejos, al llegar a ubicar los cubos se viven momentos muy emocionantes y de tensión también en las gradas.

¡Final de impacto! Los demás desafiantes observan atentamente lo que hacen los competidores en la arena e intentan guiarlos para poder ubicar cada cubo. ¿Resultan útiles sus recomendaciones, o por el contrario los desconcentran más?

Al final, es Sensei quien termina la prueba de primeras, le sigue Yan y luego Rapelo sufre al ver que se le caen los cubos; sin embargo, Mateus está desesperado y no logra avanzar en la pista.

¿Cuál de los dos logra completar la prueba?

