Él es Sensei, el participante del Desafío The Box 2023 que conecta con su mente

El Desafío The Box 2023 inició con una carrera en la que, a medida que llegaban a las casas, los participantes iban formando los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega. El primer deportista en llegar a una de las casas fue Sensei.

Con el avance del juego, cada desafiante ha mostrado sus fortalezas y si bien hay unos que son muy agiles, otros son fuertes, rápidos, estrategas, entre otras cualidades, también hay desafiantes que lo tienen todo.

Conoce más: Alpha llega a Playa Baja por primera vez como un auto castigo y sufre por el clima

Según sus compañeros, uno de ellos es Sensei, un apasionado por el deporte y las carreras de obstáculos. Lleva más de 10 años como un experto en el tema y, de hecho, se convirtió en el primer colombiano en llegar a la categoría Elite de la Spartan Trifecta World Championship.

Desde el primer momento, el desafiante fue elegido como el capitán de Alpha, pues tiene una voz lider y calmada que le ha permitido guiar a su grupo de la mejor manera . Asimismo, Sensei fue el ganador de la prueba de capitanes, en la que compitió con los mejores de las otras casas.

Publicidad

En sus redes sociales ya tiene más de 58 mil personas pendientes de su vida, allí ha mostrado todo el orgullo que siente por hacer parte de la producción y recibe un gran número de comentarios halagandolo y resaltando su físico.

A través de Instagram, Sensei, quien en realidad se llama Alejandro, pero tiene este apodo gracias a sus familiares, se describe como un viajero y sus seres queridos resaltan su capacidad de educar con el ejemplo.

Publicidad

La vida del desafiante no siempre ha sido fácil y cuando era adolescente estuvo en coma por 14 días después de tener un accidente del que no ha dado muchos detalles, pues no habla mucho sobre los aspectos negativos de su vida en la producción.

Sensei es un apasionado de la meditación, con ella ha aprendido a controlar otros aspectos de su vida como la respiración y su conexión con la naturaleza, su mente y la habilidad que ha demostrado tener durante el Desafío The Box 2023.

Durante todo el programa se ha caracterizado por su desempeño, pero también por su enorme calma y la manera en la que interactúa con las personas de su equipo, a quienes no tiene problema en calmar y les ayuda a poner los pies sobre la tierra.

Te puede interesar: Sensei, atleta de carreras de aventura de 35 años, llegará al Desafío The Box

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

Publicidad