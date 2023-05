Las fotos más sensuales de Juli, del Desafío The Box 2023, una apasionada por el baile

Desde que inició el Desafío The Box 2023 , Juli se ha convertido en una de las Súper Humanas más llamativas de toda la competencia, pues su personalidad, derroche de sensualidad y estrategia se han robado la atención de los televidentes, posicionándola como una de las favoritas para llegar a la final de la producción de Caracol Televisión.

La participante ingresó a La Ciudad de las Cajas representando a la región de Girón, Santander; sin embargo, desde el primer capítulo del reality de los colombianos quedó seleccionada para hacer parte de Alpha. A pesar de que allí dio lo mejor de sí misma, luego del Desafío de Capitanes tuvo que cambiarse de equipo a Beta junto a su gran amigo Byon.

En múltiples oportunidades, Juli ha recibido el apoyo de sus excolegas de la casa morada, quienes aprovechan cada pequeño momento para comunicarse con ella desde una casa a otra y expresarle así lo mucho que desean protegerla del Box Negro para que en algún momento se vuelvan a encontrar dentro de la producción en un mismo grupo.

Dentro de los momentos más polémicos que ha protagonizado la joven de 22 años se encuentra su cercana relación a Rapelo. Cabe aclarar que Juli ha dicho que tiene una relación por fuera de Tobia, Cundinamarca, lo que ha generado que reciba múltiples críticas. A esto se le suma el hecho de que reveló que se dedica a trabajar como modelo webcam, así que tiene la posibilidad de recibir una gruesa suma de dinero.

Otro suceso llamativo de su paso por el programa fue precisamente cuando participó en una de las Subastas presentadas por la anfitriona Gabriela Tafur, pues aunque Cifuentes tenía intenciones de comprarle comida a Mai, ella hizo todo lo posible por quedarse con el platillo y con la oportunidad de ir a El Cubo en compañía de algún amigo.

En este maravilloso lugar, de hecho le reveló a Rapelo que su objetivo fue siempre gastar el dinero que tenía, pues todavía no se había efectuado el castigo en el que un equipo le quitaba sus ganancias a otro y prefería usarlo antes de correr con mala suerte.

En su cuenta personal de Instagram, Juli recoge más de 180 mil seguidores. Gracias a su carisma y habilidades físicas ha logrado crear una comunidad muy sólida que la respalda en cada una de las publicaciones que hace en la red social: "la niña bonita se quedó solita, pero para adelante es para allá, bendiciones", "eres la mejor mi Juli ❤️", "me encanta como eres, vamos Juli, ánimo💙💪💙💪", son algunos de los mensajes que se destacan.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.