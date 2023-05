Tras la pelea de Guajira y Juli en el Desafío The Box 2023 los memes no se hicieron esperar Guajira y Juli tuvieron una discusión durante el Desafío de Sentencia y Bienestar en la que las dos se dijeron tramposas, el momento no pasó desapercibido en redes y los televidentes las llenaron de memes.