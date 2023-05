Bogdán le confesó a Cifuentes en el Desafío The Box que tiene una lesión desde hace días

Una sorpresiva revelación se tomó el capítulo 41 del Desafío The Box 2023 , cuando Bogdan le confesó a Cifuentes que tiene una lesión desde hacer varios días y que no había querido comentarlo con el resto de sus compañeros en Alpha porque no quería abandonar La Ciudad de las Cajas sabiendo que podía dar más de sí en cada una de las pruebas.

"¿Te acuerdas del último ciclo de tierra? Devolviéndonos había como una inclinación y pisé mal, yo sentí que la rodilla izquierda como que se desencajó, o sea, pisé mal y la rodilla como que sufrió (...) Me hice un examen así como de resistencia a la rodilla y la tengo mal", expresó en medio de la transmisión del capítulo, lo que llamó la atención de la Súper Humana.

De inmediato, la joven se apresuró a pedirle que se parara de la cama para poder ver bien su pierna. Al observar que el desafiante tenía hinchada la zona le preguntó la razón por la que no le había confiado esta situación a sus colegas, de manera que el tik toker aseguró que había sido para no preocuparlos: "Porque mira lo que le pasó a Mackarthur, pero obviamente ahorita la rodilla me está doliendo muchísimo y la verdad sí me había notado ese huevito, pero dije normal", respondió.

Finalmente, expresó que aunque los paramédicos del reality de Caracol Televisión ya le han puesto antinflamatorios para ayudarle a recuperarse, siente que no le están haciendo el efecto que esperaba. A esto se le suma que el hecho de estar sin comida y tener el ánimo bajo por el rendimiento que han tenido le afecta mucho más de lo que planeaba.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

¿Quiénes son los presentadores?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.