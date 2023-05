Desafío The Box 2023: Él es Rapelo, el participante de 26 años que conquista con su sabor samario

Gracias a su desempeño en el terreno de juego, competitividad y sentido del humor, Rapelo se ha convertido en uno de los participantes del Desafío The Box 2023 más llamativos. Así como constantemente recibe mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales, el Súper Humano también ha despertado críticas por su actitud en La Ciudad de las Cajas.

Rafael Arturo Rapelo Yance ingresó a la producción de Caracol Televisión representando a la región de Santa Marta, Magdalena y posteriormente entró directamente a Alpha, donde ha permanecido a pesar de los cambios que se presentaron en los equipos luego del Desafío de Capitanes. Dentro de sus fortalezas se encuentran la agilidad, el equilibrio y la fuerza, por lo que le ha ayudado a su casa a ganar en más de una oportunidad.

Además, ha destacado por su cercanía a Juli, que empezó siendo Alpha, pero que poco después fue elegida para conformar Beta. Aunque la joven ha expresado que fuera de Tobia, Cundinamarca, tiene una relación sentimental, eso no ha sido impedimento para manifestar abiertamente que le gusta su colega y hasta para invertir una alta suma de dinero en la Subasta de Gabriela Tafur con el propósito de invitarlo a pasar una noche mágica en El Cubo.

El desafiante de 26 años recoge en su cuenta oficial de Instagram más de 80 mil seguidores que constantemente le envían mensajes de admiración; no obstante, también ha sido criticado por la estrategia que usa Alpha para debilitar a los demás grupos y tener así la posibilidad de avanzar paulatinamente en el reality.

"Por ley un costeño queda en Alpha! 💜🦈", "de nuevo apoyando a mi equipo Alpha. El mejor", "todo un ganador, mi amor", "gran representante", "eres un crack, Dios te bendiga", "eres nuestro tiburón morado", "muy hermoso, ese cabello es divino. Mi favorito para este Desafío", "crecido", "sos un teso", son algunos de los mensajes que se leen en sus redes sociales.

