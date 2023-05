Fans del Desafío The Box 2023 reaccionaron con humor a las caídas de JP y Aleja en el Box Arcoíris

El capítulo número 40 del Desafío The Box 2023 dejó múltiples reacciones en redes sociales no solo porque Sara le aclaró a Bogdan que solo lo quiere como amigos , sino también por las caídas que tuvieron Aleja y JP durante su paso por el Box Arcoíris en la prueba de Sentencia y Hambre. Aunque los Súper Humanos de Alpha se mostraron algo disgustados con la situación, los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

En la prueba, que arrojó como ganador a Gamma seguido de Beta, se pudo observar que JP tuvo problemas para pasar los obstáculos, pues cayó al piso, ocasionando así que sus compañeros tuvieran que empezar el circuito desde cero. Aleja, por su parte, no solo se golpeó al soltarse de uno de las barandas, sino también se lastimó en la frente con uno de los objetos que estaban en el recorrido.

Los seguidores de la producción de Caracol Televisión que estaban conectados con la transmisión en vivo se tomaron las plataformas digitales para publicar memes y comentarios graciosos al respecto. Incluso, uno de los mensajes que destacó fue en el que compararon a los Súper Humanos con Juan José Sierra, representante de los Costeños en una edición del Desafío que se emitió hace varios años.

Voy a ser esa persona, Juanjo hubiera volado en esas cadenas en donde Aleja y JP se destruyeron las nalgas. Antes era peor, les ponían como una docena o más de triángulos con cuerdas, la estabilidad era muy difícil y aún así Juanjo>>>>>>>>#DesafioTheBox3 #DesafioTheBox pic.twitter.com/PWZObVHb9c — uchi🥢 (@uchiiwilches) May 20, 2023

El encuentro entre Andrea Serna y los tres equipos

"Gamma, la primera tarea de sentenciar a un hombre en este momento es de ustedes como equipo. Recordemos que durante todo este ciclo serán los hombres los que estarán en riesgo permanente de recibir esos chalecos. Piénsenlo y cuando lo tengan decidido, envían a una persona a esa casa con el chaleco", expresó la presentadora minutos después de que se finalizara la prueba.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.