Gema explica cómo afrontó el corte de su cabello en el Desafío The Box

Uno de los momentos más duros del Desafío The Box lo tuvo que vivir Gema al convertirse en la mujer que se sometió al castigo impuesto a Beta, al tener que cortarse todo su cabello y así evitar retirarse de la competencia.

Colombia fue testigo de cómo, por cuestiones finalmente de azar, esta artesana accedió a ser quien llevase a cabo esta dura prueba, la cual no se comparaba ante los fuertes golpes que pudiese darse en cualquiera de los boxes, ya que este proceso es más difícil de aceptar y llevar, dado que tiene una implicación en la vida fuera de la Ciudad de las Cajas.

Te puede interesar: Gema revela qué fue lo que pasó con Byron en el Desafío The Box

En este emotivo capítulo, pudimos ver cómo Gema no solamente lloraba al ver caer sus mechones de cabello en el suelo de Playa Baja, sino que también buscaba la manera de agradecerle a la vida y al universo por lo vivido con su pelo y por el significado que le dio a este, mientras que también se decía a sí misma que todo esto era para seguir viviendo un sueño que tuvo desde pequeña.

Cabe destacar que durante todo su paso en el Desafío The Box no se le vio quejándose por su cambio de look, ni llorando por el mismo, pues parece que dejó todas sus emociones enterradas cuando hizo el ritual en el que se despidió de su cabello y agradeció a la madre naturaleza, dándoselo como ofrenda. Aunque, en pocas ocasiones sí aceptó que no se acostumbraba a verse así.

Conoce más: Gema del Desafío The Box: nos pusimos en los zapatos de la exparticipante

Publicidad

Es por ello que tras su salida de la Ciudad de las Cajas quisimos preguntarle sobre cómo ha llevado esto una vez regresó a su casa, cómo ha sido el verse al espejo con una apariencia totalmente diferente a aquella que dejó cuando partió a la competencia, si realmente se ha adaptado y qué decisiones tomará frente a esto.

Ante esto, lo primero que quiere resaltar es que hay una diferencia muy grande entre tomar esta decisión por gusto o hacerlo porque quieres cumplir con un sueño que es más importante que cualquier otra cosa y porque este sea y castigo, no obstante, deja en claro que desde un principio ella se había propuesto entregarlo todo.

Lee también: Gema, eliminada del Desafío The Box 2023, revela a cuál de los hombres le gustaría conocer mejor

Gema también confiesa que desde el día anterior a que esto sucediera ella no había podido contener sus lágrimas en el Club House porque algo dentro de ella le decía que algo iba a pasar, para luego explicar qué pasó por su mente para honrar a la tierra. Además, nos cuenta cómo fue vivir ese momento, del cual sus demás compañeras estaban tratando de escapar y en el que estaban dispuestas a renunciar antes de llevarlo a cabo.

Publicidad