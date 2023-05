Gema rompió en llanto al recordar un trágico suceso que experimentó en medio de su depresión

Gema estuvo en Día a Día después de su salida del Desafío The Box 2023 , pues no logró completar la prueba del Desafío a Muerte para poder mantener su cupo. La exparticipante del equipo Gamma contó cómo fue para ella la convivencia dentro de

la Ciudad de las Cajas por su característica forma de ser.

La artesana comentó que al momento de iniciar su duelo en el Box Negro no se sentía muy bien, dado que no estaba a su 100% por varias situaciones que estaban rondando en su cabeza lo que que la llevó a estar distraída en medio del juego.

"Sentí que no estaba concentrada como en las anteriores muertes, estaba viviendo muchas cosas, de alguna manera tener mis cartas a la mano hizo que mi mente no estuviera dentro de la competencia": expresó Gema, quien se encontró muy afligida.

Su paso por el Desafío estuvo lleno de muchas controversias y polémicas por su forma de ver la vida y todo lo respectivo a su espiritualidad, sin embargo, ella se siente muy agradecida por la gran experiencia que vivió junto a sus compañeros del equipo Gamma.

Uno de los principales motivos de la exdesafiante era poder mostrar su mejor versión a los colombianos dentro de la competencia, ya que lleva siete años en el transcurso de encontrar su camino en la espiritualidad, un cambio que no ha sido muy fácil para ella.

La razón de iniciar desde cero fue el inicio de una depresión muy fuerte, que la llevó a vivir un momento muy difícil en su vida: "Desde chiquita siempre me sentí muy sola, no tenía con quién hablar o sentir el apoyo de alguien, entonces me tocaba a mí tomar decisiones importantes sin la ayuda de alguien".

"Emocionalmente estaba pasando por un momento muy duro, así que me dejé derrumbar por completo, al punto que llegué a atentar con mi vida en el 2017… Todo ocurrió después de que volví de entrenar y pensé que no tenía ningún sentido seguir viviendo": confesó la exparticipante del Desafío The Box 2023.

En medio del trágico suceso, su hermana llegó a su lugar de vivienda y la encontró desvanecida, luego la trasladó a un centro médico, donde la ayudaron con todo su proceso físico y mental. A raíz de esto, quiso darle un giro de 180 a su forma de ver el mundo.

Gema comentó que a pesar de los comentarios que recibe por su forma de ser, ella se siente muy tranquila y agradecida por su nueva vida, sin importar quién la juzgue por su forma de vestir, de hablar o de relacionarse con las demás personas.