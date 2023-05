Gema relata cómo, tras un intento de suicidio, se reencontró con la espiritualidad

Durante su paso por el Desafío The Box 2023 , Gema se caracterizó por su manera de afrontar cada una de las necesidades y problemas que se fueron generando en la Ciudad de las Cajas, tanto en la competencia como en la convivencia y el estilo de vida que tienen los participantes, pues hizo de la espiritualidad su bandera y el lema con el cual quiso impactar a sus compañeros.

No obstante, esta conexión con Dios y con el ser no fue algo que surgió durante su paso por el programa, sino que empezó a germinarlo desde que era muy niña, aunque a lo largo de los años esto fue mutando hasta convertirse en lo que es actualmente y estar en un trabajo constante para ser cada día una mejor persona.

La historia alrededor de cómo surgió su espiritualidad nació desde que era una niña, pues confiesa que durante esa época no pensaba en cosas de niños, sino que deseaba ser una persona grande con la actitud de una pequeña. Esto inicialmente no fue bien visto por quienes la rodeaban, ya que la veían como alguien extraña y con ideas fuera de lo usual, lo cual se lo transmitieron de diversas formas y crearon en ella una inseguridad.

Indagaba respuestas por todos los lados, desde la búsqueda de la paz al cerrar los ojos, como aprender de la lectura de la mano y las cartas, sin embargo, varios de sus seres queridos le dejaron en claro que eso era visto como algo extraño y que en vez de escuchar su voz debía hacer hasta lo imposible por encajar.

Fue así como tuvo esa primera desconexión de su ser, lo cual la empezó a afectar, pues desde su punto de vista, considera que los niños se desarrollan con el ejemplo de los adultos, aunque esta sea una edad en la que sientes más de lo que piensas y por eso esa forma de actuar.

Tiempo después, creció con el vacío de que sus papás estaban lejos, sin que dejaran de responder por ella económicamente, sin embargo, no hay dinero que valga el amor y compresión que solo tienen los padres y que tanto se requiere durante el crecimiento.

Es por ello que siente que desde sus 13 años empezó a vivir una vida que no consideró como suya, en la cual nada le importaba y se preguntaba con qué motivos debía hacer el bien, aunque destaca que nunca dejó de creer en Dios y su presencia. Para ella, todos somos libres de ser, sin importar cómo, no obstante, lo valioso está en la intención con la cual hagamos nuestros actos.

Fue así como Gema empezó a tener una serie de decisiones y relaciones que afectaron su vida, su tranquilidad y su salud mental, por lo cual, un día, agotada y llena de agobio, sin siquiera ver una luz en su camino, decidió acabar con su vida y tomó un veneno que le revolvió todo, que la hizo escupir a más no poder, que la lleno de mareos y que finalmente la dejó inconsciente.

Una vez abrió los ojos, teniendo puesta una sonda y estando en un hospital, la exparticipante del Desafío The Box se dio cuenta de que sus planes no habían salido como los había planeado. Su primera reacción fue desconcertante, no entendía las razones por las cuales seguía con vida, por consecuente quiso terminar lo que había empezado. Para esto, fue necesario el amor de su madre, quien la ayudó a cambiar su mentalidad.

Un sinfín de charlas la hicieron tomar la decisión de internarse en un psiquiátrico, en el cual puso todas sus esperanzas para dejar de lado la depresión y los pensamientos suicidas, pues algo dentro de ella la hizo entender que aún habían motivos para seguir luchando, lo cual no podía lograrse sin ayuda profesional.

Lejos de imaginar lo que realmente representaba este lugar, el cual quiso abandonar desde el primer día debido a la energía y emociones que allí se manejan, Gema notó que así como ella existían otras mujeres con problemas muy similares y que aún conservaba esa magia dentro de sí, pues era la única que a pesar de todo se reía y le daba vida a ese oscuro lugar.

“Allí empecé a comprender que hay que cuidarnos cada uno, que hay que respetar las formas de ser", enfatiza la oriunda de Moniquirá, Boyacá, quien en su tiempo internada entendió que cada ser humano es un mundo distinto y que todos tienen un proceso diferente al sanar.

Al ser dada de alta y con un montón de sueños por delante, Gema decidió montar su propio Box, en el cual pudiese inspirar a las mujeres y empoderarlas con factores como el ejercicio. No obstante, este también le trajo muchos problemas, pues aunque alcanzó a tener alrededor de 70 personas inscritas, hizo de este trabajo una manera de evitar su realidad y no precisamente de la manera más sana.

Trayendo consigo su pasado y con un poco de nostalgia, la exdesafiante nos cuenta que dictaba clases todo el día para desconectarse, pero nunca descansaba y a pesar de que quería lo mejor para estas mujeres, considera que las malacostumbró porque todas esperaban que siempre estuviera disponible, sin tener en cuenta que podía enfermarse o que requería de unas vacaciones.

Aunque tuvo que dejar de lado este proyecto, Gema se mantuvo en su anhelo de encontrarse consigo misma y alcanzar esa paz interior que su alma pedía a gritos, pues revela que quiere sentirse amada y descubrir qué es realmente el amor. Es por ello que su búsqueda por medio de la espiritualidad no terminó allí.

Tras todos estos traumas y la carga de no dejarse ser, esta mujer se sintió inspirada el día que vio a su hermano meditando y escuchando música clásica, pues ella también quería llegar a ese punto de la exploración de su ser, pues fue algo que siempre consideró como atado a ella, a su esencia.

Desde ese momento, Gema tomó la decisión de retomar aquellos gustos que tuvo desde niña, por lo que se instruyó en la lectura de cartas y de la mano, la creación de velas, el entendimiento del ser y demás, lo cual ha aplicado en su vida diaria y ha portado como su mantra.

El yoga llegó gracias a una mujer que se convirtió en una maestra de la vida, quien le ha demostrado que más allá de posturas esto es una conexión con todos los aspectos de su vida, siendo fundamental en su trabajo diario.

Fue así como Gema se reencontró con su espiritualidad y con aquello que siempre tuvo en ella. Cabe resaltar que aunque nunca se alejó de Dios, volvió a ponerlo como un eje central y desde ese momento ha hecho del amor su bandera, llevando mensajes de reflexión a quienes la rodean, sin dejar de proteger esa energía que una vez le intentaron apagar.