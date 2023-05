Gema cuenta que es felizmente divorciada: esta es la historia de su relación fallida

La felicidad en la casa Gamma es evidente, pues finalmente pudieron salir de Playa Baja luego de la penalización que tuvieron que afrontar por culpa de Black, por lo cual todas las mujeres están compartiendo un tiempo juntas. En medio de todo esto, Gema aprovecha para contarles una historia muy personal.

Dado que la artesana está barriendo, hace alusión a la creencia popular de que si le pasa con la escoba por los pies a alguien esa persona no se va a casar, ante lo cual Mai le asegura que ella sí tiene intenciones de contraer matrimonio.

Frente a esta respuesta, Gema confiesa que a pesar de que a ella la barrían terminó casándose a los 21 años, aunque actualmente está felizmente divorciada. En medio del interés de sus tres compañeras, procede a contar toda la historia que vivió con este hombre, quien era del llano y que fue a perseguirla a Bogotá cuando ella se había ido a escondidas.

No obstante, este lazo no duró mucho tiempo, pues ella descubrió muchas cosas que la decepcionaron, así mismo, el día que se casaron por la iglesia dudó mucho al momento de decir que sí, pues en medio de las lágrimas solo quería salir corriendo de ese lugar.

A pesar de esto, ella decidió seguir adelante con este compromiso porque consideraba que podía perdonarle todo y conformar una linda familia, no obstante, Gema relata que él siguió engañándola por lo que tuvo que priorizar su salud mental y separarse.

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.