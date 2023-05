Mateus regresa a Gamma, pero está preocupado porque se siente adolorido

Se acaba la espera y la angustia para los integrantes de Gamma, pues su compañero Mateus tuvo que irse con un equipo paramédico para ser examinado tras un fuerte dolor que sintió en la entrepierna tras el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Sin embargo, la felicidad no les puede durar mucho, pues, aunque el joven que practica parkour dice que se siente mejor, todavía siente miedo y tiene nervios porque no puede moverse correctamente.

“No quiero salir por una lesión, si salgo quiero salir allá en el Box y pues puede que hoy no entregue todo y me saquen. No puedo hacer mucha fuerza, voy a ser inteligente y no me voy a lastimar más. Voy a dar la batalla”, es lo que le dice el joven de 22 años a sus colegas.

Ellos le expresan que debe ser cuidadoso con sus movimientos en la arena y no extralimitarse; acto seguido, Kaboom le relata una historia de su carrera deportiva para motivarlo y darle ánimos de seguir en La Ciudad de Las Cajas. Mai le dice que debe controlar sus pensamientos y palabras para atraer cosas positivas.

Antes de salir a la prueba, Mateus ejercita con ayuda de sus coequiperos, sin embargo, se queja de dolor en varias partes de su cuerpo y se le dificulta correr o realizar ciertos movimientos.

¿Qué crees que sucederá con Mateus en el Desafío The Box 2023 y en la prueba del Box Negro? ¿Podrá salvarse de la muerte?

