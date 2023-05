Desafío The Box: Gamma dice que Juli le coquetea a Rapelo por conveniencia: "que suelte al novio"

Justo cuando Beta estaba cumpliendo con el castigo y Alpha disfrutaba de su paso por el Club House, los integrantes de Gamma decidieron jugar a imitar no solo a la presentadora del Desafío The Box 2023 , Andrea Serna , sino también a algunas integrantes de la casa azul como lo son Juli y Kate, quienes protagonizaron un pequeña discusión durante su paso por el Box Rojo.

Los protagonistas de este divertido momento fueron Iván, que interpretó a la presentadora; Kaboom, que hizo la mímica de los camarógrafos; Mai, que dio vida a Juli con sus trenzas características; Guajira, que imitó a Kate y La flaca que simplemente se dedicó a dar su opinión sobre la modelo webcam con la que tuvo una pequeña discusión luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

"No, Andre, tal vez yo creo que Juli en ese momento vino un poco ofuscada por la prueba, pero pues igual yo lo acepto porque ella es perfecta, además ella es la más linda y todos aceptamos lo que ella quiera porque es la más linda y siempre la da toda", expresó irónicamente Guajira.

Las declaraciones de Gamma sobre Juli y Rapelo

Sin lugar a dudas el momento que más llamó la atención fue precisamente cuando Iván sacó a colación la cercanía de la Súper Humana con Rapelo, pues las desafiantes aprovecharon para dar a conocer su percepción sobre lo que ha ocurrido.

"Nada, yo le coqueteo, le hago unos bailes eróticos y ya, así no me enchaleca", mencionó Mai, a lo que La Flaca agregó: "que suelte al novio que tiene afuera, es mejor que suelte o al que está acá o al que está afuera, pero que lo suelte".

Cabe aclarar que los ánimos entre Gamma y Beta no parecen estar del todo bien, pues recientemente Juli ha tenido incómodos encuentros no solo con La Flaca, sino que también con Guajira, lo que ha llamado la atención de los internautas que siguen de cerca la transmisión del reality y reaccionan con furor a las situaciones más importantes a través de plataformas digitales como Twitter.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?