Juli arremetió contra Kate en el Desafío The Box 2023 luego de que ella le pidiera tranquilizarse

Un momento de tensión se vivió durante la prueba que se llevó a cabo en el capítulo 43 del Desafío The Box 2023 , pues la estrategia que Juli utilizó para intentar ganar dividió opiniones entre algunos Súper Humanos, en especial en La Flaca , que no dudó en expresarle su molestia por pararse como "una princesa" a esperar el momento perfecto para anotar un punto.

Durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Andrea Serna citó a una mujer por equipo para intentar llevar una enorme y pesada bola hasta el puesto que le habían asignado a cada grupo y saber así quién se quedaba con la anotación. Cifuentes, La Flaca y Juli fueron las mujeres seleccionadas para esta parte del juego; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando las dos primeras usaron toda su fuerza para tener un buen desempeño en la prueba.

Luego de que la representante de Alpha saliera victoriosa, la líder de Gamma no dudó en gritarle a su otra colega un par de palabras: "Tú parada acá como una princesa, eso es para meterle Juli", mencionó, de manera que la modelo webcam le aseguró que a pesar de esa situación se dio cuenta que a las demás se les dificultaba quitarla del lugar para correr la bola.

Aleja de hecho intervino para explicarle a La Flaca que cada equipo tenía su estrategia y que todos podían decidir cuándo meterle más potencia al asunto y cuándo bajar la guardia. Kate, al ver un poco acalorada a Juli, intentó calmarla para que pensara muy bien las cosas con cabeza fría; no obstante la situación no salió como esperaba.

"¿Qué pasa? Pero déjame, déjame, yo hablo cuando yo quiera (...) No, yo lo digo porque me están ofendiendo porque están diciendo que no estaba haciendo nada", dijo. Mientras tanto, Mai le aseguraba a su amiga que lo más seguro es que Alpha les enviaría el castigo a los integrantes de la casa azul en caso de ganar en La Ciudad de las Cajas.

