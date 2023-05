La Flaca sembró dudas al guardar algo en su media tras el Desafío a Muerte

En el Desafío The Box se llevó a cabo un Desafío a Muerte único en las tres temporadas en la Ciudad de las Cajas, pues por primera vez cinco mujeres disputaron su permanencia en el Box Negro: Guajira , La Flaca , Mai , Gema y Daniela , siendo cuatro de ellas pertenecientes a Gamma y otra a Alpha .

La tensión fue un factor fundamental para sobrepasar cada uno de los obstáculos, dado que no solamente no querían ser eliminadas, sino que especialmente las integrantes del equipo naranja tenían el anhelo de permanecer juntas y demostrar que los ataques hacia todos ellos eran inútiles. No obstante, la proveniente de Moniquirá, Boyacá se dejó llevar por la presión de tener a su rival de la casa morada tan pareja a ella y tuvo fallas en sus lanzamientos.

Debido a la importancia de este Desafío a Muerte, los colombianos estuvieron muy pendientes al televisor y no se perdieron ningún detalle de toda esta prueba, pues para nadie es un secreto que en el Box Negro no hay nada escrito y cualquier cosa puede pasar, por lo que no quisieron dejar que algo los tomara por sorpresa.

Esto hizo que notaran cualquier acción o movimiento, tanto de las participantes que definían su permanencia como de los que estaban sentados en las gradas a la espera de los resultados.

Es por ello que La Flaca no se salvó de esto, dado que desató una ola de cuestionamientos y dudas luego de que se le enfocara sacando algo de su chaleco de sentencia, para luego guardarlo directamente en una de sus medias.

Aunque no se nota con claridad qué es, varios usuarios en las redes sociales empezaron a generar sus teorías, lo cual los ha llevado a pensar que esto se puede tratar de una estampita o una foto, hasta un monto de dinero, el cual podría ser de ella o de otro participante.

la flaca guardó algo en sus medias, necesito grupos de a 3 para saber qué era#DesafioTheBox3 #DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/3fsFbXiX00 — Perseus (@PerseusRage) May 19, 2023

Lo de la flaca es una estampilla o una foto algo así desde su primera muerte ella se lo pone en el chaleco para que le de fuerzas! Así que dejen de inventar #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 — Ramon Salazar (@Reys16) May 19, 2023

Alguien me puede explicar que pasa con la Flaca y el royo de billetes que se guardo en la media?#DesafíoTheBox #DesafíoTheBox3 pic.twitter.com/ylTkQtJhSe — ANDREA:3 (@lo07_5HLA) May 19, 2023

La Flaca se volvió tendencia y aumentó la intriga de los colombianos por saber qué va a pasar y si esto se trata del quiebre de una regla de la competencia, ya que les parece bastante sospechoso lo que hizo.

Frente a esto, los amantes del Desafío The Box dejaron muy en claro que están a la espera de lo que diga Andrea Serna , pues consideran que puede aproximarse otro drama del cual Gamma volvería a ser una víctima.

Cabe destacar que La Flaca estuvo sentenciada en este Desafío a Muerte por causa de un castigo impuesto por sus compañeros luego de lo sucedido en El Cubo, donde por culpa de los daños causados, tanto su equipo como Beta tuvieron que entregar 25 millones cada uno.

¿Alguien botó 1 billete y la Flaca se lo quedó o era una carta que alguien le pasó? ¡NECESITO RESPUESTAAAAAAS YAAAA!#DesafioTheBox — Don Maleo (@MaleoDon) May 19, 2023

Que nervios porque habrán enfocado tanto la acción de la flaca de meterse lo que fuese en la media?? Esperando a Andrea anunciando, posible, drama #DesafíoTheBox pic.twitter.com/pU3rLCchwI — 𓆩Aura𓆪 (@Auriloveskai) May 19, 2023

