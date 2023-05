¡Iván, del Desafío The Box, resultó ser todo un cocinero! Así combina la culinaria con la actuación

Uno de los participantes del Desafío The Box 2023 que más ha destacado gracias a su serena personalidad, atractivo físico y desempeño en cada una de las pruebas es Iván , capitán de Gamma. Desde que ingresó a la producción de Caracol Televisión, el Súper Humano reveló que se dedicaba a la actuación y a participar en algunos concursos de belleza masculina; sin embargo, lo que muchos desconocían seguramente es que es un apasionado por la culinaria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 50 mil seguidores, el desafiante ha posteado no solo fotos de su estilo de vida saludable, sino también de cómo combina esta faceta con una relación saludable con la comida, pues le gusta deleitar a sus seres queridos con deliciosas preparaciones y explorar sabores nuevos en cada platillo.

Mira también: Ricky del Desafío The Box: conoce su faceta como un sensual modelo fitness

En las fotos y videos que ha subido a las plataformas digitales, se le puede ver presumiendo sus habilidades para cocinar postres, en su mayoría. De hecho, ha expresado que a pesar de que le gusta mucho practicar esta actividad, odia las tareas que debe ejecutar después, como lo es lavar los trastes y organizar su espacio de trabajo.

Pero los platillos dulces no son su único fuerte, también ha sorprendido a los usuarios de Internet al mostrar un exquisito pavo relleno de verduras, al que decidió acompañar de dos copas de vino y una maravillosa compañía.

No te pierdas: Desafío The Box: Gamma dice que Juli le coquetea a Rapelo por conveniencia: "que suelte al novio"

Publicidad

Por el momento, el participante que se convirtió en capitán luego de la renuncia oficial de Black en La Ciudad de las Cajas, sigue dando de qué hablar en el reality de los colombianos, pues, aunque procura tener una relación cordial con sus colegas, no puede evitar verse involucrado en las rivalidades que tienen algunos grupos, tal es el caso de Gamma y Beta.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.Te puede interesar: Juli arremetió contra Kate en el Desafío The Box 2023 luego de que ella le pidiera tranquilizarse



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?