Caro del Desafío The Box: descubre la pasión por la moda de esta exparticipante

Caro Abadía , quien fue parte del equipo Gamma , es una exparticipante que dejó una huella tras su paso por el Desafío The Box , pues siempre fue un reflejo de fortaleza en la arena de juego y de una cautivante personalidad con respecto a la convivencia, es por ello que constantemente se le puede ver creando contenido con dos grandes amigas que hizo durante la competencia como lo son Margoth y Saskya .

Durante su tiempo en la Ciudad de las Cajas, esta mujer se volvió en una de las más queridas en la escuadra naranja y quien, además, contó con toda la atención de sus compañeros, pues siempre se mostraron muy pendientes de cómo se iba desarrollando una lesión que había afectado su rendimiento en las pruebas.

No obstante, tras su salida del Desafío The Box, esta exparticipante se dio cuenta de todo el cariño que le tenían los colombianos, con quien no solamente se ha mostrado muy agradecida, sino que ha creado una comunidad con la cual comparte temas como su paso por la competencia, el ejercicio, su profesión como ingeniera ambiental y sanitaria y sus emprendimientos de moda.

Cabe destacar que, aproximadamente desde mediados de 2020, Caro ya era dueña de una marca de pijamas de lujo llamada Aba's Gallery, en las cuales hay una gran variedad de estilos y colores que siempre hacen referencia a las raíces de esta mujer y con la cual quiere expresar fortaleza, dignidad y ningún temor ante el futuro.

Esta ingeniera ambiental y sanitaria, gracias a la experiencia que ya tenía con su negocio, decidió arriesgarse a seguir emprendiendo y fusionar otras de sus pasiones para anunciar que tendrá una nueva marca, con la cual se enfocará en realizar ropa deportiva. Esta tendrá el nombre de: Auphoria.

Todo esto tiene a la expectativa a todos sus seguidores, pues son testigos del gusto por la moda que tiene Caro y de los hermosos productos que ha presentado con sus pijamas de lujo, por lo que esperan poder tener las mejores prendas para desempeñarse deportivamente, mas que todo porque al ser ella toda una Súper Humana conoce lo que se requiere para un entrenamiento óptimo.

Por otra parte, Caro también disfruta compartir de su día a día en sus redes sociales, en las que acumula más de 30 mil seguidores, por lo que además de publicar lo que opina acerca de lo que pasa en la Ciudad de las Cajas, también muestra las actividades que le gusta hacer, su gran gusto por la moda, a su familia y uno que otro video con otros exparticipantes.

