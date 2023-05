Mientras Alpha Celebra, en Beta y Gamma cuentan qué pasó entre Guajira y Juli

Alpha llega a la casa a celebrar su victoria e incluso le hacen bromas a JP, sin embargo, el panorama en Beta y Gamma es distinto, pues los desafiantes llegan a contar lo sucedido en el Box Amarillo entre las dos mujeres.

Tanto Guajira, como Juli siguen completamente ofendidas con lo sucedido en el Box y las dos hablan sobre la otra con sus compañeros, incluso mencionando detalles de su vida personal. Por otro lado, Kaboom revela que le pidió a la desafiante que no dijera nada, pero ella no hizo caso.

Como respuesta, ella hace énfasis en que no es una hipócrita y no le sonríe a todo el mundo para quedar bien, por eso le dice y le dirá lo necesario a Juli en cada uno de sus enfrentamientos.

Por su parte, la integrante de Beta afirma que no va a rebajarse con su competencia, pues ni siquiera han pasado tiempo juntas y no se conocen, por eso no puede asegurar nada sobre su personalidad o decir que “le tiene miedo”.

