Una prueba de contacto en el Desafío The Box 2023 genera tensión entre los equipos

El capítulo 43 del Desafío The Box 2023 inicia con los participantes en sus casas haciendo algunas revelaciones, retándose a estar cerca de insectos y hasta opinando de los integrantes de otros equipos. La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar la llegada del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo y con él los resultados de El Mejor Equipo del Ciclo.

La presentadora aprovecha para preguntarle a Mateus sobre la forma en que recibió la noticia de la sentencia, de manera que el joven asegura que se siente honrado de visitar el Box Negro en compañía de grandes Súper Humanos de la talla de Rapelo y Sensei; además, promete dar lo mejor de sí mismo en la arena para regresar junto a sus colegas.

Posteriormente, Serna expresa en medio del capítulo: "El premio: esta es una fiesta de ritual del fuego, se van a sentir renovados con la mejor de las anfitrionas Gabriela Tafur en el Club House. Por otra parte, tenemos tres castigos: vivir atados a una bola de cemento, bicicletas estáticas por 12 horas y hay uno nuevo, cargar cosas pesadas. Los espero para la prueba en el Box Rojo. Tres hombres, tres mujeres. Ya los veo".

De inmediato, los grupos se empiezan a conformar; sin embargo, uno de los momentos que más llama la atención de la preparación es que una paramédico ingresa a la casa Alpha en busca de Bogdan para preguntarle si participará en la prueba, pues de ser así debe tener en cuenta que lo hace bajo su propia voluntad y haciéndose responsable de cualquier accidente que pueda ocurrir.

El Box Rojo recibe a los participantes

Durante la prueba de contacto se viven varios momentos de tensión como lo son las conversaciones que Alpha sostiene con Gamma, los golpes entre algunos desafiantes como Rapelo con Mai y el desempeño de las mujeres de Beta, pues algunas concursantes aseguran que no mostraron sus habilidades físicas en el terreno de juego. Al final, la casa morada logra coronarse como ganadora de la competencia.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



