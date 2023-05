Rapelo niega haber ahorcado a Mai durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo

Luego de haber dado lo mejor de sí mismos en el Box Rojo durante la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, los participantes del Desafío The Box 2023 regresan a sus respectivas casas para conversar un poco sobre lo que ocurrió durante la competencia. Es así precisamente que Alpha no solo habla sobre la decisión de castigar a un grupo y enviarle el chaleco de sentencia a otro, sino también para debatir sobre la actitud que tuvieron algunos de sus colegas.

La primera en referirse al tema es Daniela, que señala estar un poco disgustada porque le pusieron el castigo de montar bicicleta durante 12 horas a Beta a pesar de que hicieron lo mismo la última vez que ganaron, pues ellos siempre han dicho que su estrategia no es debilitar a un solo grupo, sino ser equitativos con sus compañeros.

Ante la revelación, Cifuentes afirma que, a pesar de que está de acuerdo, considera que la casa azul ha pasado los últimos ciclos sin hacer mayor esfuerzo: "esta vez, no sé por qué sentí que lo debíamos mandar para Beta porque en verdad yo siento que están pasando como un equipo fantasma. Siento que está como... o sea, como que ni nos damos cuenta que existen".

Aprovechando la conversación, Rapelo pide la atención de sus compañeros para sincerarse sobre un pequeño problema que tuvo con Mai: "que quede aquí porque yo a Mai ya le pedí disculpas cinco veces y me ignoró. Intenté ser caballeroso en esa parte. Sí, en el juego me excedí, pero no intenté ahorcarla ni nda. Fue que le mandé mi brazo y con mi exceso de fuerza, pues ajá, la eché a un lado"



La respuesta de Mai en Gamma

Mientras tanto, la joven escucha el mensaje que le dejó Rapelo con Guajira en donde manifestaba sentirse muy apenado por su comportamiento, pues su intención nunca fue lastimarla.

"No, me dio mucha rabia porque además me sentí súper vulnerada. Me sacó así, como que me cogió del cuello a ahorcarme y yo como que ¿qué hago? Me decía "Mai" y yo "no me hables ahorita porque..." Tenía una rabia", finaliza.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.