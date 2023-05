Mateus, eliminado del Desafío The Box 2023, reveló a quien va a extrañar de La Ciudad de Las Cajas

De 32 participantes que ingresaron al Desafío The Box 2023 ha habido algunos que han logrado destacar bien sea por sus capacidades y habilidades demostradas en los boxes o por sus personalidades y la forma de convivir con los demás, uno de estos es Mateus , quien logró llegar muy lejos en el reality y se llevó todo el cariño de sus compañeros y rivales.

David Stiven Mateus Gavilán, más conocido como Mateus, es un joven de tan solo 22 años que llegó a La Ciudad de Las Cajas a competir en el equipo Gamma y allí continuó incluso después de que se vivió el Desafío de Capitanes, allí, el logró sortear diversas dificultades con respecto a la convivencia y afrontó Playa Baja en repetidas ocasiones; pero esto solo lo hizo más fuerte.

Aunque Gamma empezó ganando en el ciclo donde se debían sentenciar hombres y eligieron a Sensei y Rapelo para cargar el chaleco, cuando perdieron, “el flaco” fue designado para defender su permanencia en la competencia y luego también enfrentó a Yan de Beta, lamentablemente, fue eliminado.

Al finalizar la prueba, él confesó ante Caracoltv.com que sintió un dolor profundo porque no pudo llegar más lejos, e incluso gritó “Perdón, mamá”; aunque tiene claro que sintió un fuerte dolor en su abdomen y una pierna desde que Bogdan lo lastimó en el Box Rojo .

Adicionalmente, el ahora exintegrante de Gamma, expresa que no le interesa conocer a alguno de los demás desafiantes en un ámbito romántico, pero sí destaca que espera seguir en contacto con Kaboom : “Lo llevo en mi corazón, lo sentí como un entrenador y había momentos en los que estaba mal y él me ayudaba demasiado. Me gustaría parchar con él”.

¿Qué sigue para Mateus al salir del Desafío The Box 2023?

Para finalizar, Mateus hace énfasis en que quiere dejarse sorprender por la vida, pero quiere aprovechar que en el pasado se hizo viral por sus videos realizando parkour y dedicarse por completo a esto:

“Mi próximo desafío es crecer en mis redes sociales, quiero vivir de mi deporte y del parkour y quiero enseñarles a los niños que quieran aprender”, dijo, y confesó que esta disciplina es como una terapia y una forma de huir de la realidad.

Mateus no podía terminar esta entrevista sin dar als 3 expresiones que más lo caracterizaron durante su paso por el Desafío: “Áspero, chimba y socio”.

