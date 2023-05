Mateus se hace un cambio de look con ayuda de sus compañeras, ¿le luce?

El capítulo 36 del Desafío The Box inicia con Gabriela Tafur visitando la casa Alpha para entregarle a Bogdan las llaves del Cubo y la carta que Sara le envió como invitación formal a aquel lugar tan especial en La Ciudad de Las Cajas. Además, en Gamma, Mateus dice que quiere cortarse el cabello, pues ya se siente incómodo.

Guajira le colabora con una cuchilla normal, pero él teme quedar “trasquilado” y esta situación resulta graciosa para la mayoría de los integrantes del equipo naranja.

Por otra parte, en Alpha hablan de lo que vivirá Bogdan en el Cubo, y Aleja le pregunta a JP si pagaría 5 millones de pesos por llevar a Sara a aquel lugar, a lo que él responde que invertiría hasta 20. Adicionalmente, además revela que la ha tenido muy cerca; lo que hace que Bogdan bromee fingiendo que está molesto.

Durante la llamada de Andrea Serna, la presentadora del reality menciona a Mateus y resalta el cambio de look que se está haciendo. Después Kaboom le dijo que se ve como una “balita”.

Antes de que los cuatro desafiantes elegidos de Gamma vayan al Box Arcoíris, Gema se queja de que no encuentra una de sus prendas, y al revisar con Mai, lo encuentra en su cajón. Esto hace que se moleste mucho y dice: “No me gusta que cojan mis cosas”.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.