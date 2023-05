La Flaca escoge a la primera rival que competirá en el Desafío a Muerte, ¿es una buena decisión?

Después de haber resultado victoriosos en el Desafío de Sentencia y Hambre, Gamma tiene la difícil decisión de escoger a la segunda de las cinco mujeres que tendrán que luchar individualmente por seguir en competencia, es por esto por lo que La Flaca , quien ya porta un chaleco, toma la decisión.

Kaboom le dice a su compañera que está de acuerdo con su decisión, pero de igual forma ella lo consulta con sus coequiperas, pues no están exentas de recibir la sentencia y deben tener en cuenta a sus rivales.

Al llegar a Alpha, la competidora cumple con lo que dijo frente a Andrea Serna, pues tras un discurso le entrega la prenda a Daniela, una de las que considera es de las más fuertes.

“Obviamente tener este chaleco no es fácil, uno tiene un pie afuera y uno adentro. Todos vinimos a darla toda. Para mi es un orgullo ponerle el chaleco a esta chica porque la considero una excelente competidora y quiero verme con las grandes y no me da miedo enfrentarlas. Además, es un honor, eres muy fuerte y me encanta verte en las pistas”.

Cuando la integrante de Gamma se retira, en Alpha comentan que ellos presentían que la sentencia iba a ser para ellos.

