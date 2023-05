Sara fue víctima de una broma en el Desafío The Box, ¡la hicieron llorar!

Durante este ciclo, en el que las mujeres son las sentenciadas, hemos podido ver cómo Sara , integrante del equipo Beta , ha estado muy sensible con respecto a su permanencia en el Desafío The Box , pues les ha confesado a sus compañeros que tiene el deseo de irse debido a que se ha sentido muy deprimida y agotada de tener que aguantar tanta hambre, viéndose débil física y mentalmente.

A su vez, esta participante sabe que tuvo errores en las pruebas que le costaron mucho al equipo azul, ya que no vieron la victoria en ninguna de las cuatro disputadas hasta el momento, otra de las razones que la han hecho convencerse de que quiere irse de la Ciudad de las Cajas, por lo cual sus compañeros piensan que ella dará un paso al costado en en el Desafío a Muerte.

Todo esto hizo que Sara estuviese muy indispuesta ante cualquier mala noticia, dado que no le gustaría sufrir más antes de partir al Box Negro, ya que no se quiere desgastar y quiere tener un buen cierre de los problemas acontecidos y esta experiencia que ha tenido en la competencia.

Es por ello que cuando vio regresar a sus compañeros del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo les preguntó por cuál fue sido la decisión de Alpha , quienes fueron los ganadores en el Box Amarillo, y les cuestionó por cuál había sido el castigo, pues cabe recordar que ya que ella fue parte de los miembros de Beta que se quedaron en la casa no sabe nada de lo que pasó durante la charla con Andrea Serna .

Los participantes que habían ido a la arena de juego vieron esto como una oportunidad y le dijeron a Sara que sus rivales de la escuadra morada los eligieron para llevar a cabo el castigo, el cual supuestamente consistía en cargar cosas pesadas en 24 oportunidades. Ante esto, la desafiante no pudo contenerse y de manera inmediata empezó a llorar y a reaccionar frente a lo que ella catalogó como una falta de palabra del equipo morado.

En medio de su dolor, Sara aseguró que ella no quería hacer eso y que iba a ser un sufrimiento más para ella, mientras que a la vez comentó que pensaba que Alpha había traicionado sus supuestos principios, ya que desde un inicio ellos dijeron que nunca le iban a mandar el castigo a una escuadra que no tuviese comida, ya que lo consideraban injusto, motivo por el cual ella se enfadó más y se desbordó en llanto, pues no podía creer lo que les estaba pasando.

A su vez, en vez de aceptarle la verdad, los participantes que habían ido al Box Amarillo le decían que no llorara y que ellos le iban a ayudar a que ella no tuviese que cargar tanto. Al mismo tiempo, le pedían que se relajara, aunque le recordaban lo difícil que era subir esa loma sin necesidad de estar cargando cosas pesadas.

Sin poder controlar las lagrimas, Sara les aseguró que ella iba a ser la primera en empezar, dado que quería salir de eso pronto, y prometió que se iba a tomar menos de media hora en ese proceso. No obstante, su sentimiento era cada vez más grande e inconsolable, por lo que a pesar de que Ricky le pidió que se calmara, ella solamente sentía impotencia de querer irse y tener que aguantar este castigo antes del Box Negro.

Ya cuando consideraron que fue suficiente, los compañeros de esta pereirana le confesaron que no era cierto que tuviesen que cumplir el castigo, frente a lo cual ella cambió su semblante de inmediato y ya más calmada les dijo que consideraba que eran horribles por engañarla de esa manera, mientras que los demás se reían ante lo sucedido y ella asimilaba y unía los cabos de los comportamientos de ellos a lo largo del tiempo en el que le dijeron eso.

Finalmente, Sara aclaró que era una bendición no tener que someterse a cargar cosas pesadas y, con una carcajada, expresó que ya no podía retractarse de la confesión que había hecho con respecto a querer irse. A su vez, los integrantes de Beta afirmaron que inicialmente dijeron dicha mentira piadosa porque querían molestar a Escudero , sin embargo, las cosas pasaron de una manera que no se imaginaron.

