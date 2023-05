Los equipos del Desafío The Box compiten por un día de cabalgata, ¿quiénes se quedan con el castigo?

La alarma vuelve a sonar en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna cita a Alpha, Gamma y Beta al Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. En esta oportunidad, la presentadora habla sobre el dinero que está juego en El Mejor Equipo del Ciclo, pues el equipo morado ya tiene guardado un porcentaje de los 20 millones de pesos que dan en esta etapa del Desafío The Box 2023.

"Recordemos que hoy nos vamos a encontrar para la prueba por lo tanto hay ruleta y hay mucha plata. Hoy el que gane se va de cabalgata, con Gabriela Tafur, desayuno incluido. ¿A quién le gusta los caballos? (...) Hablemos de los castigos, persiste cargar cosas pesadas, también vivir atados a unas bolas de cemento muy pesadas y hay uno nuevo: una noche a la deriva", expresa.

Posteriormente, cita a dos hombres y dos mujeres por grupo en el Box Amarillo. De inmediato, los desafiantes se reúnen en sus casas para planear la estrategia y para definir quiénes deberán dar lo mejor de sí mismo en el terreno de juego.

En esta oportunidad, Alpha resulta ser el ganador de la prueba, de manera que no solo podrán disfrutar de un mágico día rodeados de naturaleza pura, sino que también tendrán que ponerle nombre al cuatro chaleco de sentencia del ciclo de la mujeres que debe ser enviado a Gamma o a una participante de su propio grupo, pues Beta ya cuenta con todas sus integrantes sentenciadas, ¿qué eligen?

