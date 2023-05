Sara llora después de perder y dice que está cansada de aguantar hambre en el Desafío The Box 2023

El capítulo 45 del Desafío The Box 2023 comienza no solo con Guajira hablando con Iván sobre lo desprotegida que se siente dentro del reality en comparación con sus compañeras, sino también con la charla que tienen en Beta sobre el hecho de que nunca han ganado un Desafío de Sentencia y Hambre, lo que llega a ser un poco preocupante.

Sara aprovecha un momento de descanso en la casa azul para confesarle a Ricky un plan, agregando que tiene intenciones de obtener el chaleco de sentencia en este ciclo de las mujeres para salir de La Ciudad de las Cajas lo más pronto posible, pues siente que ya no soporta más la presión de estar dentro de uno de las competencias más complejas de Colombia.

"Estoy cansada, no quiero más, quiero salir este ciclo obviamente en muerte. Quiero tener el chaleco, ojalá me lo pongan de últimas, si ganamos el último o me auto-enchaleco o si es otro equipo pues me toca hacer el cambio de luces (...) Yo dije que mi decisión dependía si ganábamos Sentencia y Hambre porque de pronto así siento un poquito más de aliento, pero no", expresa en medio de la transmisión.

El punto de quiebre de Sara en el Desafío The Box 2023

Luego de perder en la prueba que se lleva a cabo en el Box Azul, la Súper Humana se muestra muy afectada por el retraso que le hizo pasar a sus compañeros, de manera que no puede evitar desbordarse en llanto. Los demás desafiantes, por su parte, intentan consolarla pedirle que use esa situación y la transforme en una verdadera inspiración para mejorar.

"Estoy cansada de aguantar hambre (...) Esa era la motivación, pero cuando yo fui, yo no podía, yo decía otra vez aguantando hambre. Me frustraba mucho, no era ni siquiera por el esfuerzo, era porque yo sabía que ya les había quitado tiempo, que ya los otros equipos iban a avanzar, que ya no íbamos a tener la comida", menciona.

