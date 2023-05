Los Súper Humanos disfrutan de la prueba en el Box Rojo y salen con varias heridas

Luego de despedir a Bogdan de La Ciudad de las Cajas y de darle a Byron nuevamente la bienvenida a Alpha en el Desafío The Box 2023 , Andrea Serna les da a conocer a los Súper Humanos que deben prepararse para ir a competir en el Box Rojo durante el Desafío de Sentencia y Bienestar, que determina qué grupo se queda con todas las comodidades durante el ciclo.

Dos hombres y tres mujeres llegan a la competencia, no sin antes debatir un poco el rumbo que tomó la producción con la noticia de que Mateus no se sentía en condiciones de regresar al reality de los colombianos por la lesión que también presento, a pesar de haber sido eliminado durante su paso por el Box Negro en el Desafío a Muerte.

Una vez en el terreno de juego, la presentadora da a conocer las indicaciones de la prueba de contacto. Básicamente, los participantes deben correr hasta la mitad de la piscina de lodo donde hay una red sostenida a dos metros de altura y de la que deben sacar la mayor cantidad de pelotas que sean posibles y llevarlas al extremo opuesto. Luego, un desafiante debe lanzar la pelota a través de un muro con una abertura con el propósito de derribar el tote de su equipo.

Luego de dar lo mejor de sí mismos en la arena, el grupo naranja se corona como ganador, seguido de Alpha, que toma la decisión que quedarse con las camas para poder descansar bien para los próximos encuentros deportivos. Asimismo, los integrantes de Beta debaten acerca de las fallas que presentan cada vez que salen a enfrentar a sus oponentes y hablan sobre la importancia de tener en cuenta estas recomendaciones para evitar seguir perdiendo dentro de la producción.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



