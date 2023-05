Ricky decidió raparse el cabello y puso a Yan en la tarea de ser su peluquero, ¿fue buena idea?

Antes de salir a enfrentarse a una nueva prueba en el Desafío The Box , la cual se llevó a cabo en el Box Arcoíris para el Desafío de Sentencia y Bienestar, Ricky se animó a realizarse un cambio de look dado que ya estaba empezando a sentir la incomodidad de tener el cabello largo, sin embargo, en el proceso de hacérselo a sí mismo, se dio cuenta de que no le iba a ir del todo bien ya que notó un parche en la parte de adelante.

En medio de esto, decidió hacer uso de una ayuda amiga y llamó a Yan para que fuera parte de esta idea y se diera a la tarea de raparlo, ante lo cual el exintegrante de Gamma no solo accedió, sino que le dijo que él también haría lo mismo después.

"Pero suave Yan, no me vayas a tocar esta parte de abajo", fueron las primeras palabras de Ricky al notar cómo su compañero se estaba riendo de la situación, como con esa picardía de alguien que va a cometer una picardía. Tras esto, el costeño le pidió al desafiante que no le tocara la barba y que le hiciera una especie de desvanecido en esa zona.

Antes de comenzar con su labor, Yan le pidió a Juli que fuera testigo de la forma como ya estaba el líder de Beta antes de que él iniciara a raparlo, ya que no quería reclamos por cosas que él no había hecho. Frente a esto, la desafiante no solo aceptó que tenía unos parches, sino que no contuvo la risa al ver lo acontecido.

Disfrutando este momento, los tres participantes comentan lo que sucede mientras que el representante de la etnia Nasa le pasa la cuchilla a Ricky, quien le pide que tenga cuidado y confiesa que le está pasando directamente la cero, por lo cual quedará sin cabello.

Mientras que Sara y Escudero estaban teniendo una charla bastante sincera, en la que ella le confesó que sinceramente quería irse, los dos participantes estaban observando los resultados del nuevo look del capitán del equipo azul, quien reveló que se veía más "orejón", para luego reconocer que Yan tiene talento para hacer este tipo de cortes.

No obstante, Ricky tuvo que dedicarse a dar los últimos detalles y perfeccionar lo hecho por su compañero, quien aceptó haberse cansado, y se desvaneció un poco las partes de la barba que se rozan con el cabello.

