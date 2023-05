Kate sintió un ataque por parte de Yan tras su caída, ¿hay nuevos roces en Beta?

A Beta , nuevamente, se le escapó una oportunidad de obtener la victoria durante una de las pruebas en el Desafío The Box 2023 , lo cual tensionó la situación entre los participantes del equipo azul, dado que consideraron que más allá del resultado, hubo fallas de comunicación entre estos compañeros, ya que eso también generó efectos en el rendimiento, tal y como lo comentó Kate .

Por esta razón, luego de que Andrea Serna indicara que Alpha había obtenido el primer lugar y Beta el segundo, esta desafiante quiso expresar lo que sintió después de que tuvo una caída durante su paso por esta pista, teniendo en cuenta que para ese punto la de ella se sumó a la ya ocurrida a Sara , quien se había enredado en uno de los obstáculos.

"Cuando yo me caí y salí corriendo y vine, yo le dije a Yan 'ay, la segunda vez voy a hacerla más tranquila, más suave'", comentó Kate, quien inmediatamente empezó a remedar las caras de inconformidad que le hizo su compañero de equipo, demostrando que no fueron de su total agrado. "Yo sentí que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿sí me entienden?", complementó la participante.

Ante tales declaraciones, Yan quiso defenderse y justificar lo que realmente pasó por su cabeza en ese momento: "¿sabe qué es lo que pasa? yo le di a usted una recomendación antes de que lo hiciera y va y no la aplica, se le estaba diciendo antes. Si la hubiese aplicado no se hubiera caído".

Tras esto, el exintegrante de Gamma mantuvo su molestia ante las acusaciones de Kate, dado que se está viendo frustrado ante los resultados que están obteniendo en cada uno de los boxes, puesto que solo han conseguido segundos lugares y no han podido disfrutar de los beneficios dentro de la competencia, "vamos a competir mañana y va a ser lo mismo".

Esta conversación, en la cual finalmente no hubo ningún tipo de malentendido entre los dos desafiantes, sucedió con los demás jugadores que habían ido a esta arena de juego, quienes permanecieron callados ante la situación y no dieron a conocer lo que pensaban, dado que eran conscientes de que era una forma de mantener la calma y evitar que los comentarios pasaran a mayores.

Aunque lo ocurrido entre Kate y Yan se quedó en el Box Arcoíris, una vez en la casa Beta Sara no pudo contener la tristeza que las pruebas de este nuevo ciclo le ha generado, pues se vio directamente involucrada con los resultados de esta escuadra, pues tuvo varios errores que los afectaron. Es por ello que quiso sincerarse con Ricky y contarle sobre la depresión que esto le ha traído.

